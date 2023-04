Dove vedere Lecce-Napoli in TV e streaming: Sky, Dazn, applicazioni, orario

Il Calcio Napoli torna in campo venerdì sera per il match di campionato che lo vedrà impegnato allo ‘Stadio Comunale Ettore Giardiniero’ di Lecce. La partita, valida per la 29esima giornata di campionato, vedrà gli azzurri di Luciano Spalletti impegnati contro i giallorossi di Marco Baroni.

LEGGI ANCHE – Acquistare i biglietti di Lecce-Napoli

Dove vedere Lecce-Napoli in TV e streaming

La partita si giocherà venerdi 7 aprile con calcio d’inizio alle ore 19,00. La diretta di Lecce-Napoli verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per vederla in televisione bisognerà usare l’app Dazn su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora TIMVISION Box. Naturalmente si dovrà possedere un abbonamento a Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a Dazn può attivare la Zona Dazn e guardare Lecce-Napoli sul canale 214 di Sky Sport.

La partita Lecce-Napoli potrà essere vista in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Dazn, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Dazn e cliccando sulla finestra della gara.

Lecce-Napoli, le probabili formazioni

Luciano Spalletti ha intenzione di effettuare qualche rotazione nel match di campionato contro il Lecce: troppo importante la trasferta di San Siro per non risparmiare qualche ‘titolarissimo’: la difesa dovrebbe essere la solita, ma dal centrocampo in su potrebbero riposare Anguissa, Zielinski e Politano. Spazio in mediana a Ndombele e a Elmas al fianco di Lobotka. In attacco Lozano e Kvaratskhelia con il ‘Cholito’ Simeone e la sua fame di gol al posto dell’infortunato Osimhen.

Il Lecce di Marco Baroni, autore del famigerato gol in Napoli-Lazio che consegnò alla storia il secondo scudetto del Napoli, viene da 5 sconfitte consecutive, rimediate contro Sassuolo, Inter, Torino, Fiorentina ed Empoli. In queste occasioni i giallorossi non sono mai riusciti a trovare la via della rete, che manca dal 19 febbraio scorso (Atalanta-Lecce 1-2).

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Minjae, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti