Morto a 16 anni, Osimhen gli inviò un video. La famiglia: “Ha lottato contro un mostro”

E’ morto a soli 16 anni Tommaso Chiodo, il ragazzo di Afragola che ha perso la vita dopo aver combattuto contro un tumore: poche settimane prima, il suo idolo, Victor Osimhen, lo aveva incoraggiato a resistere attraverso un videomessaggio. A dare notizia della sua morte è stato Padre Maurizio Patriciello, il prete di Caivano in prima linea nella lotta alla camorra.

Morto Tommaso, il ragazzo di Afragola che aveva ricevuto un regalo da Osimhen

“Aveva solo 16 anni Tommy. E’ morto al Bambin Gesù, a Roma. Ero appena arrivato, l’ho benedetto. Abitava ad Afragola. La salma arriverà alle ore 15:00, nella nostra chiesa, al Parco Verde di Caivano. La terra dei fuochi continua, imperterrita, a mietere le sue vittime. Preghiamo per Tommaso e la sua famiglia” – è il post diffuso sui social da don Patriciello.

“Sono Tommaso Chiodo ed oggi avrò 16 anni per sempre. Sono nato nella terra dei fuochi, ho lottato contro un mostro e ora ho trovato la pace tra le braccia del Signore dove mi attende un mondo migliore. Volevo diventare un portiere di calcio e non mi è stato concesso. Aspetto coscienze che vogliano che la mia morte non sia stata vana” – è il messaggio di dolore del papà Giuseppe, la mamma Mena e i fratelli Cristian, Luciano e Pasquale.

Tommaso era un grande appassionato di calcio e sognava di diventare un portiere. Victor Osimhen era il suo mito e proprio lo scorso marzo, venuto a conoscenza della sua malattia, gli aveva inviato un messaggio per dargli forza, strappandogli allo stesso tempo un sorriso. I funerali si terranno oggi, 12 aprile alle ore 16:00, nella chiesa di San Paolo nel Parco Verde di Caivano.

Soltanto una settimana fa, a perdere la vita in simili circostanze era stata la piccola Federica, stroncata a soli 13 anni dal brutto male, dopo aver combattuto con tutte le sue forze per oltre un anno. Era ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli dove aveva incontrato il suo idolo, il maestro pizzaiolo Errico Porzio.