Federica, la guerriera del Santobono morta a 13 anni: Porzio aveva realizzato il suo sogno

Ha smesso di battere il cuore di Federica, la bambina ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli, morta dopo aver combattuto, per oltre un anno, contro il cancro. Con il sorriso, la piccola guerriera ha lottato con tutte le sue forze contro la malattia regalando, a soli 13 anni, non solo emozioni ma anche grandi lezioni di vita.

Addio Federica, la bambina del Santobono morta dopo aver realizzato il suo sogno

Soltanto pochi giorni fa, Federica era apparsa felice in un video diffuso sui social dell’ospedale. Pur trovandosi in un letto d’ospedale ha sfoggiato il sorriso più bello che aveva per accogliere l’arrivo del suo mito: il maestro pizzaiolo Errico Porzio.

“Errico Porzio ha fatto una consegna speciale per realizzare il sogno della nostra meravigliosa Federica che desiderava tanto incontrarlo e soprattutto poter gustare una delle sue buonissime pizze. Emozioni, sorrisi, abbracci e tanta umanità per Fede, per i suoi genitori e per tutti noi che abbiamo partecipato a questo momento di festa” – si legge nel post del Santobono.

“Oggi è uno di quei giorni che resteranno indelebili nel cuore e nella mente di tutti quelli che hanno avuto la grande fortuna di conoscere la stupenda Federica. Dopo averci allietato con la sua breve esistenza, grazie alla sua dolcezza e purezza d’animo, ci ha lasciato dopo aver lottato per oltre un anno con straordinaria forza e coraggio contro un brutto mostro. Resterà per sempre viva nei nostri cuori” – è uno dei messaggi diffusi in rete dopo la scomparsa della piccola. I funerali sono previsti per oggi, 6 aprile, alle 14:30, presso la chiesa San Giovanni e Paolo in piazza Ottocalli.