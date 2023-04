VIDEO/ “Ti devo sparare” poi l’auto a tutta velocità contro le persone: la rissa a Napoli

Sta facendo il giro del web il video della violenta rissa scoppiata a Napoli pochi giorni fa, a pochi metri da Santa Lucia, culminato con la scena di un’auto che corre all’impazzata investendo alcuni passanti. Il filmato è stato diffuso dall’agenzia Dire e ripreso dal deputato Francesco Emilio Borrelli.

Rissa a Napoli: a Santa Lucia minacce, schiaffi e auto contro i pedoni

Vere e proprie scene di guerriglia che hanno scatenato il caos in via Generale Giordano Orsini, nei pressi della zona di Santa Lucia, in prossimità della sede della Regione Campania. Non si conoscono i motivi del litigio che, dopo insulti e minacce, sarebbe improvvisamente degenerato, mettendo in serio pericolo la vita dei presenti ma anche dei passanti.

“Ti devo sparare” – urla un uomo ad un’altra persona. Uno dei soggetti coinvolti, poi, fora gli pneumatici di un taxi mentre un altro uomo cerca di fermarlo spingendolo via. Tra spintoni e minacce di morte, verso la fine spunta un’automobile che, con una corsa folle, tenta di investire intenzionalmente alcune persone. Al momento non si conoscono le condizioni di chi è stato coinvolto né risultano interventi di forze dell’ordine sul posto.

“E’ utile sapere che quella zona è infestata da parcheggiatori abusivi violenti e da veri delinquenti tra cui rapinatori, scippatori e spacciatori di tutte le età da me più volte denunciati. Abbiamo deciso di inviare le immagini alle forze dell’ordine per cercare di individuare i protagonisti di questa vicenda e capire se sono intervenute le forze dell’ordine” – è il commento del deputato Borrelli.

“Da tempo chiediamo che quest’area venga bonificata e invece diventa sempre più pericoloso andarci e viverci soprattutto nelle ore notturne e nei giorni di festa. La gente perbene ha paura e va tutelata“ – conclude.