Napoli-Milan, gli azzurri credono nella rimonta. Precedente da sogno nella storia rossonera

Questa sera il Calcio Napoli affronterà il Milan allo Stadio Diego Armando Maradona per i quarti di finale di ritorno di Champions League con un unico obiettivo: rimontare l’1-0 subito all’andata a San Siro una settimana fa. Per farlo avrà bisogno dell’apporto del suo uomo migliore, assente nella prima sfida: il capocannoniere del campionato di Serie A Victor Osimhen.

Napoli-Milan, la rimonta è affidata a Victor Osimhen

Luciano Spalletti potrà contare sul bomber nigeriano, completamente recuperato dopo l’infortunio che l’ha tenuto forzatamente lontano dai campi per due settimane. Non saranno della partita Kim e Anguissa, squalificati in seguito ai contestati cartellini ricevuti nella gara d’andata.

Si partirà dal punteggio di 1-0 in favore dei rossoneri, in virtù del risultato maturato nella partita di una settimana fa. Gli azzurri avranno dunque l’obbligo quantomeno di vincere con un gol di scarto per portare la sfida ai tempi supplementari. Non esistendo più la regola dei gol in trasferta, che assegnava il passaggio del turno in caso di parità complessiva a chi aveva segnato di più fuori casa, anche in caso di vittoria di misura con gol subito si andrà all’extra time.

Quante rimonte ha subito il Milan in campo europeo?

Ma quante rimonte europee ha subito il Milan nella propria gloriosa storia? Non pochissime, considerando le tante volte in cui i rossoneri sono arrivati fino in fondo ad una competizione internazionale. Delle 26 volte in cui il club che fu di Silvio Berlusconi è stato eliminato in una doppia sfida ad eliminazione diretta, 4 volte aveva vinto la partita di andata. L’ultima rimonta subita risale alla Champions League 2012/2013: in quell’occasione i rossoneri vinsero per 2-0 contro il Barcellona gli ottavi di andata a San Siro, salvo poi subire quattro reti al Camp Nou senza riuscire a segnare.

Curiosità: l’unica squadra riuscita a rimontare lo 0-1 subito a San Siro fu il Feyenoord nella Coppa dei Campioni 1969/70: in quell’occasione gli olandesi vinsero il ritorno 2-0, e poi trionfarono alzando la coppa al cielo battendo il Celtic per 2-1 in finale.

Ecco tutte le rimonte subite dal Milan in Europa:

Coppa dei Campioni 1969/70

2° Turno – Andata Milan-Feyenoord 1-0

2° Turno – Ritorno Feyenoord-Milan 2-0

Coppa Uefa 1995/96

Quarti – Andata Milan-Bordeaux 2-0

Quarti – Ritorno Bordeaux-Milan 3-0

Champions League 2003/04

Quarti – Andata Milan-Deportivo La Coruna 4-1

Quarti – Ritorno Deportivo La Coruna-Milan 4-0

Champions League 2012/13

Ottavi – Andata Milan-Barcellona 2-0

Ottavi – Ritorno Barcelona-Milan 4-0