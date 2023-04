E’ andata in onda ieri sera su Rai 2 la commedia di Vincenzo Salemme intitolata Napoletano? E famme ‘na pizza che ha raccolto grandi consensi non solo a teatro ma anche in televisione, conquistando una buona fetta di ascolti.

Sulla Rai Vincenzo Salemme con Napoletano? E famme ‘na pizza

Il grande artista, originario di Bacoli, ha portato sul piccolo schermo una divertentissima commedia incentrata sugli stereotipi e i luoghi comuni partenopei più duri a morire, appassionando 1 milione 824 mila spettatori, con quasi il 10% di share.

“Grazie a Vincenzo Salemme per un’interpretazione appassionata, capace di rendere il teatro accessibile al grande pubblico e di dimostrarne tutta la vitalità nel solco della tradizione partenopea, di cui Salemme è tra i maggiori protagonisti. Una tradizione che è, a tutti gli effetti, parte di quel patrimonio culturale comune che Rai Cultura continua a valorizzare” – ha detto Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura.

Nata dall’ultimo libro di Salemme, uscito agli inizi del 2019, è una delle pièce teatrali più viste negli ultimi due anni con 200 mila spettatori e 180 repliche in 25 città del nostro Paese. Il titolo fa riferimento a una battuta di un’altra sua commedia, E fuori nevica, nella quale uno dei personaggi chiede al fratello di dimostrare la sua presunta napoletanità facendogli una pizza.

Grande la soddisfazione del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo della Ragione, che subito dopo la messa in onda, sui social, ha commentato: “Sei straordinario! Vincenzo Salemme porta un pezzo di Bacoli in diretta su Rai2. È un continuo riferimento alla nostra amata terra. Ai nomi, alle tradizioni, alle storie del popolo bacolese. Vincenzo è l’orgoglio della nostra città. Non esiste artista italiano che riesca, costantemente, in ogni sua opera artistica, a parlare del suo comune natio”.

“Salemme porta Napoli in prima serata. Salemme porta la nostra lingua, la magia del teatro. Salemme porta in Tv il suo paese, il nostro bellissimo paese. Bacoli. Terra di archeologia, storia millenaria e paesaggi mozzafiato. Ma, soprattutto, terra di donne e di uomini speciali. E Vincenzo racconta anche di noi. Delle nostre identità Grazie, Vincenzo. Bacoli ti è grata. È stata una serata bellissima. Perché hai mostrato, ancora una volta, l’amore per le tue radici. La nostra storia popolare. Viva Napoli. Viva Bacoli. Viva il teatro. Viva Vincenzo!”