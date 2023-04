“Napoletano? E famme ‘na pizza”: la commedia di Salemme in diretta sulla Rai

Questa sera, lunedì 17 aprile alle ore 21:20, in diretta dall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli, il commediografo e regista Vincenzo Salemme porterà in scena uno dei suoi ultimi capolavori intitolato Napoletano? E famme ‘na pizza. Uno spettacolo esilarante che divertirà non solo il pubblico in sala ma anche i telespettatori che potranno guardarlo direttamente da casa propria.

Vincenzo Salemme in TV con lo spettacolo Napoletano? E famme ‘na pizza

Dopo il grande successo del dicembre 2019 con il teatro in diretta televisiva, che ha conquistato pubblico e critica, il grande Vincenzo Salemme, tra i più importanti esponenti teatrali d’Italia, degno erede della tradizione “scarpettiana”, torna sul piccolo schermo mettendo in risalto la sua Napoli, regalando la magia dell’interpretazione dal vivo attraverso la TV.

La commedia rappresenta un vero e proprio viaggio tra gli stereotipi e i luoghi comuni partenopei più duri a morire. Nata dall’ultimo libro di Salemme, uscito agli inizi del 2019, è una delle pièce teatrali più viste negli ultimi due anni con 200 mila spettatori e 180 repliche in 25 città del nostro Paese. Il titolo fa riferimento a una battuta di un’altra sua commedia, E fuori nevica, nella quale uno dei personaggi chiede al fratello di dimostrare la sua presunta napoletanità facendogli una pizza.

Direttamente da una terrazza che si affaccia sul fondale del Vesuvio, Salemme porterà in scena i suoi divertentissimi monologhi su usi, costumi, vizi e virtù dei napoletani, sfatando in modo ironico alcuni stereotipi e pregiudizi infondati.

Prodotto da Chi è di scena per Rai Cultura, lo spettacolo è scritto, diretto e interpretato da Vincenzo Salemme. Tra gli attori presenti: Vincenzo Borrino, Sergio D’Auria, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Fernanda Pinto.

“Vincenzo Salemme negli ultimi 20 anni ha saputo interpretare in maniera eclettica i vari sentimenti della vita, attraverso personaggi dalle sfaccettature diverse. Non c’è sua opera, sia essa teatrale, cinematografica o narrativa, che non si cali nell’atmosfera del Golfo e che non ce ne trasmetta i colori vividi, la filosofia, il modo di intendere la vita. “Napoletano? E famme ‘na pizza”, vuol essere un omaggio al pubblico che ha seguito fedelmente Salemme nei suoi 45 anni di carriera e a chi ha voglia di approfondire o conoscere la sua arte” – si legge nella nota diffusa dalla Rai.