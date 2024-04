Annabella Benincasa è morta dopo essere stata in coma per 14 anni, stato in cui si trovava dopo essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica al seno. La donna di Cava de’ Tirreni si è spenta a 49 anni, ma ne aveva 34 quando si sottopose all’operazione presso una clinica di Caserta.

Annabella Benincasa morta dopo 14 anni di coma: nel 2010 l’intervento di mastoplastica

Mercoledì 24 aprile il cuore di Annabella Benincasa si è fermato. Il suo corpo si è infine arreso dopo 14 lunghissimi anni di coma, durante i quali i suoi familiari non hanno mai smesso di sperare in un risveglio. La donna si era sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva, ma a causa di uno shock anafilattico probabilmente provocato da una reazione all’anestesia è entrata in coma. Nonostante la corsa affinché le fosse prestato soccorso in ospedale, i medici non sono riusciti ad evitare il coma. La clinica in cui avrebbe dovuto svolgere l’intervento di chirurgia plastica non era infatti dotato di un reparto di rianimazione. I funerali si svolgeranno oggi presso la Basilica della Madonna dell’Olmo a Cava de’ Tirreni.

I fatti

Era maggio 2010 quanto Annabella, che faceva la pianista, decise di sottoporsi alla mastoplastica. Nonostante fosse giovane, il suo seno cambiò parecchio dopo la gravidanza e la nascita della sua bambina. Sembra che la donna, dopo l’anestesia, sia stata colpita da ipossia cerebrale. Sulla vicenda fu aperta un’indagine da parte della Procura. Ancora oggi i familiari chiedono che sia fatta luce sulla vicenda.