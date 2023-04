Le formazioni ufficiali di Inter-Lazio: tutto pronto al Meazza mentre il Maradona si riempie

Inter e Lazio si apprestano a scendere in campo allo stadio Meazza di San Siro in una sfida valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A. Il match sarà decisivo per il Calcio Napoli, pronto a sfruttare l’eventuale non-vittoria dei biancocelesti per agguantare matematicamente il tanto agognato terzo Scudetto.

Basterà infatti un pareggio o una sconfitta degli uomini di Sarri contro i nerazzurri per consentire ai partenopei di trionfare in caso di vittoria sulla Salernitana. Il calcio d’inizio del match con i granata è previsto allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 15.

È arrivata l’ufficialità delle formazioni schierate da Inzaghi e Sarri. I padroni di casa scenderanno in campo con un 3-5-2: Onana tra i pali, difesa a tre con Acerbi centrale, D’Ambrosio e Bastoni. Darmian e Dimarco copriranno le fasce laterali, mentre Barella agirà nel cerchio di centrocampo con Brozovic e Mkhitaryan qualche metro più avanti. Lukaku in attacco farà coppia con l’ex Correa.

Maurizio Sarri schiera la formazione migliore per difendere il secondo posto e soprattutto fare uno sgarbo al Napoli ritardando i tanto attesi festeggiamenti. I biancocelesti giocheranno con un 4-3-3: Provedel in porta, Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj sulla linea difensiva, Cataldi vertice basso di centrocampo alle spalle di Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Tridente pesante con Immobile al centro, Zaccagni e Felipe Anderson ai suoi fianchi.

Dopo il pareggio di ieri tra Roma e Milan, l’Inter ha la grande occasione in caso di vittoria di agganciare il quarto posto in classifica, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League. La Lazio invece è seconda, a +5 sulla Roma quinta. Motivazioni altissime dunque per entrambe le squadre.

Inter-Lazio, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa. All. Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri