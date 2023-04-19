CLASSIFICA SERIE A
1. CALCIO NAPOLI 75 (Champions League)
2. Lazio 61 (Champions League)
3. Roma 56 (Champions League)
4. Milan 53 (Champions League)
5. Inter 51 (Europa League)
6. Atalanta 49 (Conference League)
7. Juventus 44 (-15)
8. Bologna 44
9. Fiorentina 42
10. Sassuolo 40
11. Torino 39
12. Udinese 39
13. Monza 38
14. Empoli 32
15. Salernitana 30
16. Lecce 28
17. Spezia 26
18. Verona 23 (Serie B)
19. Cremonese 19 (Serie B)
20. Sampdoria 16 (Serie B)
PROSSIMO TURNO (31ESIMA GIORNATA DI SERIE A)
Venerdì 21 aprile 2023
20,45 Hellas-Verona-Bologna DAZN/Sky
Sabato 22 aprile 2023
15,00 Salernitana-Sassuolo DAZN
18,00 Lazio-Torino DAZN
20,45 Sampdoria-Spezia DAZN/Sky
Domenica 23 aprile 2023
12,30 Empoli-Inter DAZN/Sky
15,00 Monza-Fiorentina DAZN
15,00 Udinese-Cremonese DAZN
18,00 Milan-Lecce DAZN
20,45 Juventus-Napoli DAZN
Lunedì 24 aprile 2023
20,45 Atalanta-Roma DAZN
RISULTATI E MARCATORI ULTIMO TURNO (30ESIMA GIORNATA DI SERIE A)
Cremonese-Empoli 1-0 (Dessers 4′)
Spezia-Lazio 0-3 (Immobile rig. 36′, Felipe Anderson 52′, Marcos Antonio 89′)
Bologna-Milan 1-1 (Sansone 1′, Pobega 40′)
NAPOLI-Hellas Verona 0-0
Inter-Monza 0-1 (Caldirola 78′)
Lecce-Sampdoria 1-1 (Ceesay 31′, Jesè Rodriguez 75′)
Torino-Salernitana 1-1 (Vilhena 9′, Sanabria 57′)
Sassuolo-Juventus 1-0 (Defrel 64′)
Roma-Udinese 3-0 (Bove 37′, Pellegrini 55′, Abraham 91′)
Fiorentina-Atalanta 1-1 (Maehle 37′, Cabral rig. 55′)
CLASSIFICA MARCATORI SERIE A
1. Osimhen (NAPOLI) 21
2. Martínez (Inter) 14
3. Nzola (Spezia) 13
3. Lookman (Atalanta) 13
4. Kvaratskhelia (NAPOLI) 12
5. Dybala (Roma) 11
6. Zaccagni (Lazio) 10
6. Leão (Milan) 10
6. Dia (Salernitana) 10
6. Beto (Udinese) 10
6. Immobile (Lazio) 10
CALENDARIO SERIE A 2022/2023
1ª GIORNATA (13-15 agosto 2022)
MILAN-UDINESE 4-2
SAMPDORIA-ATALANTA 0-2
LECCE-INTER 1-2
MONZA-TORINO 1-2
FIORENTINA-CREMONESE 3-2
LAZIO-BOLOGNA 2-1
SALERNITANA-ROMA 0-1
SPEZIA-EMPOLI 1-0
VERONA-NAPOLI 2-5
JUVENTUS-SASSUOLO 3-0
2ª GIORNATA (20-22 agosto 2022)
TORINO-LAZIO 0-0
UDINESE-SALERNITANA 0-0
INTER-SPEZIA 3-0
SASSUOLO-LECCE 1-0
EMPOLI-FIORENTINA 0-0
NAPOLI-MONZA 4-0
ATALANTA-MILAN 1-1
BOLOGNA-VERONA 1-1
ROMA-CREMONESE 1-0
SAMPDORIA-JUVENTUS 0-0
3ª GIORNATA (26-28 agosto 2022)
MONZA-UDINESE 1-2
LAZIO-INTER 3-1
CREMONESE-TORINO 1-2
JUVENTUS-ROMA 1-1
MILAN-BOLOGNA 2-0
SPEZIA-SASSUOLO 2-2
VERONA-ATALANTA 0-1
SALERNITANA-SAMPDORIA 4-0
FIORENTINA-NAPOLI 0-0
LECCE-EMPOLI 1-1
4ª GIORNATA (30 agosto-1 settembre 2022)
SASSUOLO-MILAN 0-0
INTER-CREMONESE 3-1
ROMA-MONZA 3-0
EMPOLI-VERONA 1-1
SAMPDORIA-LAZIO 1-1
UDINESE-FIORENTINA 1-0
JUVENTUS-SPEZIA 2-0
NAPOLI-LECCE 1-1
ATALANTA-TORINO 3-1
BOLOGNA-SALERNITANA 1-1
5ª GIORNATA (3-5 settembre 2022)
FIORENTINA-JUVENTUS 1-1
MILAN-INTER 3-2
LAZIO-NAPOLI 1-2
CREMONESE-SASSUOLO 0-0
SPEZIA-BOLOGNA 2-2
VERONA-SAMPDORIA 2-1
UDINESE-ROMA 4-0
MONZA-ATALANTA 0-2
SALERNITANA-EMPOLI 2-2
TORINO-LECCE 1-0
6ª GIORNATA (10-12 settembre 2022)
NAPOLI-SPEZIA 1-0
INTER-TORINO 1-0
SAMPDORIA-MILAN 1-2
ATALANTA-CREMONESE 1-1
BOLOGNA-FIORENTINA 2-1
LECCE-MONZA 1-1
SASSUOLO-UDINESE 1-3
LAZIO-VERONA 2-0
JUVENTUS-SALERNITANA 2-2
EMPOLI-ROMA 1-2
7ª GIORNATA (16-18 settembre 2022)
SALERNITANA-LECCE 1-2
BOLOGNA-EMPOLI 0-1
SPEZIA-SAMPDORIA 2-1
TORINO-SASSUOLO 0-1
UDINESE-INTER 3-1
CREMONESE-LAZIO 0-4
FIORENTINA-VERONA 2-0
MONZA-JUVENTUS 1-0
ROMA-ATALANTA 0-1
MILAN-NAPOLI 1-2
8ª GIORNATA (1-3 ottobre 2022)
NAPOLI-TORINO 3-1
INTER-ROMA 1-2
EMPOLI-MILAN 1-3
LAZIO-SPEZIA 4-0
LECCE-CREMONESE 1-1
SAMPDORIA-MONZA 0-3
SASSUOLO-SALERNITANA 5-0
ATALANTA-FIORENTINA 1-0
JUVENTUS-BOLOGNA 3-0
VERONA-UDINESE 1-2
9ª GIORNATA (8-10 ottobre 2022)
SASSUOLO-INTER 1-2
MILAN-JUVENTUS 2-0
BOLOGNA-SAMPDORIA 1-1
TORINO-EMPOLI 1-1
MONZA-SPEZIA 2-0
SALERNITANA-VERONA 2-1
UDINESE-ATALANTA 2-2
CREMONESE-NAPOLI 1-4
ROMA-LECCE 2-1
FIORENTINA-LAZIO 0-4
10ª GIORNATA (15-17 ottobre 2022)
EMPOLI-MONZA 1-0
TORINO-JUVENTUS 0-1
ATALANTA-SASSUOLO 2-1
INTER-SALERNITANA 2-0
LAZIO-UDINESE 0-0
SPEZIA-CREMONESE 2-2
NAPOLI-BOLOGNA 3-2
VERONA-MILAN 1-2
SAMPDORIA-ROMA 0-1
LECCE-FIORENTINA 1-1
11ª GIORNATA (21-24 ottobre 2022)
JUVENTUS-EMPOLI 4-0
SALERNITANA-SPEZIA 1-0
MILAN-MONZA 4-1
FIORENTINA-INTER 3-4
UDINESE-TORINO 1-2
BOLOGNA-LECCE 2-0
ATALANTA-LAZIO 0-2
ROMA-NAPOLI 0-1
CREMONESE-SAMPDORIA, 0-1
SASSUOLO-VERONA, 2-1
12ª GIORNATA (29 ottobre-31 ottobre 2022)
NAPOLI-SASSUOLO 4-0
LECCE-JUVENTUS 0-1
INTER-SAMPDORIA 3-0
EMPOLI-ATALANTA 0-2
CREMONESE-UDINESE 0-0
SPEZIA-FIORENTINA 1-2
LAZIO-SALERNITANA 1-3
TORINO-MILAN 2-1
VERONA-ROMA 1-3
MONZA-BOLOGNA 1-2
13ª GIORNATA (4-6 novembre 2022)
UDINESE-LECCE 1-1
EMPOLI-SASSUOLO 1-0
SALERNITANA-CREMONESE 2-2
ATALANTA-NAPOLI 1-2
MILAN-SPEZIA 2-1
BOLOGNA-TORINO, 2-1
MONZA-VERONA 2-0
SAMPDORIA-FIORENTINA 0-2
ROMA-LAZIO 0-1
JUVENTUS-INTER 2-0
14ª GIORNATA (8-10 novembre 2022)
NAPOLI-EMPOLI 2-0
SPEZIA-UDINESE 1-1
CREMONESE-MILAN 0-0
LECCE-ATALANTA 2-1
SASSUOLO-ROMA 1-1
FIORENTINA-SALERNITANA 2-1
INTER-BOLOGNA 6-1
TORINO-SAMPDORIA 2-0
VERONA-JUVENTUS 0-1
LAZIO-MONZA 1-0
15ª GIORNATA (11-13 novembre 2022)
EMPOLI-CREMONESE 2-0
NAPOLI-UDINESE 3-2
SAMPDORIA-LECCE 0-2
BOLOGNA-SASSUOLO 3-0
ATALANTA-INTER 2-3
VERONA-SPEZIA 1-2
MONZA-SALERNITANA 3-0
ROMA-TORINO 1-1
MILAN-FIORENTINA 2-1
JUVENTUS-LAZIO 3-0
16ª GIORNATA (4 gennaio 2023)
SALERNITANA-MILAN 1-2
SASSUOLO-SAMPDORIA 1-2
SPEZIA-ATALANTA 2-2
TORINO-VERONA 1-1
LECCE-LAZIO 2-1
ROMA-BOLOGNA 1-0
CREMONESE-JUVENTUS 0-1
FIORENTINA-MONZA 1-1
INTER-NAPOLI 1-0
UDINESE-EMPOLI 1-1
17ª GIORNATA (8-9 gennaio 2023)
FIORENTINA-SASSUOLO 2-1
JUVENTUS-UDINESE 1-0
MONZA-INTER 2-2
SALERNITANA-TORINO 1-1
LAZIO-EMPOLI 2-2
SPEZIA-LECCE 0-0
SAMPDORIA-NAPOLI 0-2
MILAN-ROMA 2-2
VERONA-CREMONESE 2-0
BOLOGNA-ATALANTA 1-2
18ª GIORNATA (15-16 gennaio 2023)
NAPOLI-JUVENTUS 5-1
CREMONESE-MONZA 2-3
LECCE-MILAN 2-2
INTER-VERONA 1-0
SASSUOLO-LAZIO 0-2
TORINO-SPEZIA 0-1
UDINESE-BOLOGNA 1-2
ATALANTA-SALERNITANA 8-2
ROMA-FIORENTINA 2-0
EMPOLI-SAMPDORIA 1-0
19ª GIORNATA (22-24 gennaio 2023)
VERONA-LECCE 2-0
SALERNITANA-NAPOLI 0-2
FIORENTINA-TORINO 0-1
SAMPDORIA-UDINESE 0-1
MONZA-SASSUOLO 1-1
SPEZIA-ROMA 0-2
JUVENTUS-ATALANTA 3-3
BOLOGNA-CREMONESE 1-1
INTER-EMPOLI 0-1
LAZIO-MILAN 4-0
20ª GIORNATA (29-30 gennaio 2023)
BOLOGNA-SPEZIA 2-0
LECCE-SALERNITANA 1-2
EMPOLI-TORINO 2-2
CREMONESE-INTER 1-2
ATALANTA-SAMPDORIA 2-0
MILAN-SASSUOLO 2-5
JUVENTUS-MONZA 0-2
LAZIO-FIORENTINA, 1-1
NAPOLI-ROMA, 2-1
UDINESE-VERONA 1-1
21ª GIORNATA (4-7 febbraio 2023)
CREMONESE-LECCE 0-2
ROMA-EMPOLI 2-0
SASSUOLO-ATALANTA 1-0
SPEZIA-NAPOLI 0-3
TORINO-UDINESE 1-0
FIORENTINA-BOLOGNA 1-2
INTER-MILAN 1-0
VERONA-LAZIO 1-1
MONZA-SAMPDORIA 2-2
SALERNITANA-JUVENTUS 0-3
22ª GIORNATA (10-13 febbraio 2023)
MILAN-TORINO 1-0
EMPOLI-SPEZIA 2-2
LECCE-ROMA 1-1
LAZIO-ATALANTA 0-2
UDINESE-SASSUOLO 2-2
BOLOGNA-MONZA 0-1
JUVENTUS-FIORENTINA 1-0
NAPOLI-CREMONESE 3-0
VERONA-SALERNITANA 1-0
SAMPDORIA-INTER 0-0
23ª GIORNATA (17-20 febbraio 2023)
SASSUOLO-NAPOLI 0-2
SAMPDORIA-BOLOGNA 1-2
MONZA-MILAN 0-1
INTER-UDINESE 3-1
ATALANTA-LECCE 1-2
FIORENTINA-EMPOLI 1-1
SALERNITANA-LAZIO 0-2
SPEZIA-JUVENTUS 0-2
ROMA-VERONA 1-0
TORINO-CREMONESE 2-2
24ª GIORNATA (25-28 febbraio 2023)
EMPOLI-NAPOLI 0-2
LECCE-SASSUOLO 0-1
BOLOGNA-INTER 1-0
SALERNITANA-MONZA 3-0
UDINESE-SPEZIA 2-2
MILAN-ATALANTA 2-0
VERONA-FIORENTINA 0-3
LAZIO-SAMPDORIA 1-0
CREMONESE-ROMA 2-1
JUVENTUS-TORINO 4-2
25ª GIORNATA (3-6 marzo 2023)
NAPOLI-LAZIO, 0-1
MONZA-EMPOLI 2-1
ATALANTA-UDINESE 0-0
FIORENTINA-MILAN 2-1
SPEZIA-VERONA 0-0
SAMPDORIA-SALERNITANA 0-0
INTER-LECCE 2-0
ROMA-JUVENTUS 1-0
SASSUOLO-CREMONESE 3-2
TORINO-BOLOGNA 1-0
26ª GIORNATA (10-13 marzo 2023)
SPEZIA-INTER 2-1
EMPOLI-UDINESE 0-1
NAPOLI-ATALANTA 2-0
BOLOGNA-LAZIO 0-0
LECCE-TORINO 0-2
CREMONESE-FIORENTINA 0-2
VERONA-MONZA 1-1
ROMA-SASSUOLO 3-4
JUVENTUS-SAMPDORIA 4-2
MILAN-SALERNITANA 1-1
27ª GIORNATA (17-19 marzo 2023)
SASSUOLO-SPEZIA 1-0
ATALANTA-EMPOLI 2-1
MONZA-CREMONESE 1-1
SALERNITANA-BOLOGNA 2-2
UDINESE-MILAN 3-1
SAMPDORIA-VERONA 3-1
FIORENTINA-LECCE 1-0
TORINO-NAPOLI 0-4
LAZIO-ROMA 1-0
INTER-JUVENTUS 0-1
28ª GIORNATA (1-3 aprile 2023)
CREMONESE-ATALANTA 1-3
INTER-FIORENTINA 0-1
JUVENTUS-VERONA 1-0
BOLOGNA-UDINESE 3-0
MONZA-LAZIO 0-2
SPEZIA-SALERNITANA 1-1
ROMA-SAMPDORIA 3-0
NAPOLI-MILAN 0-4
EMPOLI-LECCE 1-0
SASSUOLO-TORINO 1-1
29ª GIORNATA (8 aprile 2023)
SALERNITANA-INTER 1-1
LECCE-NAPOLI 1-2
MILAN-EMPOLI 0-0
UDINESE-MONZA 2-2
FIORENTINA-SPEZIA 1-1
ATALANTA-BOLOGNA 0-2
SAMPDORIA-CREMONESE 2-3
VERONA-SASSUOLO 2-1
TORINO-ROMA 0-1
LAZIO-JUVENTUS 2-1
30ª GIORNATA (16 aprile 2023)
CREMONESE-EMPOLI 1-0
SPEZIA-LAZIO 0-3
BOLOGNA-MILAN 1-1
NAPOLI-VERONA 0-0
INTER-MONZA 0-1
LECCE-SAMPDORIA 1-1
TORINO-SALERNITANA 1-1
SASSUOLO-JUVENTUS 1-0
ROMA-UDINESE 3-0
FIORENTINA-ATALANTA 1-1
31ª GIORNATA (23 aprile 2023)
VERONA-BOLOGNA
SALERNITANA-SASSUOLO
LAZIO-TORINO
SAMPDORIA-SPEZIA
EMPOLI-INTER
MONZA-FIORENTINA
UDINESE-CREMONESE
MILAN-LECCE
JUVENTUS-NAPOLI
ATALANTA-ROMA
32ª GIORNATA (30 aprile 2023)
LECCE-UDINESE
SPEZIA-MONZA
NAPOLI-SALERNITANA
ROMA-MILAN
TORINO-ATALANTA
INTER-LAZIO
CREMONESE-VERONA
SASSUOLO-EMPOLI
FIORENTINA-SAMPDORIA
BOLOGNA-JUVENTUS
33ª GIORNATA (3 maggio 2023)
ATALANTA-SPEZIA
EMPOLI-BOLOGNA
JUVENTUS-LECCE
LAZIO-SASSUOLO
MILAN-CREMONESE
MONZA-ROMA
SALERNITANA-FIORENTINA
SAMPDORIA-TORINO
UDINESE-NAPOLI
VERONA-INTER
34ª GIORNATA (7 maggio 2023)
ATALANTA-JUVENTUS
CREMONESE-SPEZIA
EMPOLI-SALERNITANA
LECCE-VERONA
MILAN-LAZIO
NAPOLI-FIORENTINA
ROMA-INTER
SASSUOLO-BOLOGNA
TORINO-MONZA
UDINESE-SAMPDORIA
35ª GIORNATA (14 maggio 2023)
BOLOGNA-ROMA
FIORENTINA-UDINESE
INTER-SASSUOLO
JUVENTUS-CREMONESE
LAZIO-LECCE
MONZA-NAPOLI
SALERNITANA-ATALANTA
SAMPDORIA-EMPOLI
SPEZIA-MILAN
VERONA-TORINO
36ª GIORNATA (21 maggio 2023)
ATALANTA-VERONA
CREMONESE-BOLOGNA
EMPOLI-JUVENTUS
LECCE-SPEZIA
MILAN-SAMPDORIA
NAPOLI-INTER
ROMA-SALERNITANA
SASSUOLO-MONZA
TORINO-FIORENTINA
UDINESE-LAZIO
37ª GIORNATA (28 maggio 2023)
BOLOGNA-NAPOLI
FIORENTINA-ROMA
INTER-ATALANTA
JUVENTUS-MILAN
LAZIO-CREMONESE
MONZA-LECCE
SALERNITANA-UDINESE
SAMPDORIA-SASSUOLO
SPEZIA-TORINO
VERONA-EMPOLI
38ª GIORNATA (4 giugno 2023)
ATALANTA-MONZA
CREMONESE-SALERNITANA
EMPOLI-LAZIO
LECCE-BOLOGNA
MILAN-VERONA
NAPOLI-SAMPDORIA
ROMA-SPEZIA
SASSUOLO-FIORENTINA
TORINO-INTER
UDINESE-JUVENTUS