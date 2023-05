Torna la processione di San Gennaro, Napoli attende il miracolo di maggio: il programma

Il 6 maggio 2023 torna la processione di San Gennaro in vista del cosiddetto miracolo di maggio atteso, come di consueto, per il sabato che precede la prima domenica del mese.

Processione di San Gennaro per il miracolo di maggio 2023

A partire dalle ore 17:oo avrà inizio la processione solenne dalla Cappella del Tesoro di San Gennaro fino alla Basilica di Santa Chiara. Si ripete, dunque, la tradizione del corteo col busto del Santo Patrono e le ampolle contenenti il suo sangue dalla Cattedrale fino alla Basilica. La processione è detta anche degli Infrascati per la consuetudine del clero che vi partecipava di proteggersi dal sole coprendosi il capo con corone di fiori e foglie.

Alle ore 18:00 avrà inizio la Celebrazione Eucaristica all’interno della Basilica di Santa Chiara. Dal 7 al 14 maggio le ampolle del sangue di San Gennaro saranno poi esposte all’ammirazione dei fedeli sull’altare maggiore della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro.

Per il regolare svolgimento dell’evento in onore di San Gennaro, il Comune di Napoli ha istituito per il giorno 6 maggio, dalle ore 13:00 e fino a cessate esigenze, un particolare dispositivo di traffico nel tratto di strada di via Duomo compreso tra piazzetta Filangieri e l’intersezione con via Donnaregina. In particolare sarà in vigore:

Il divieto di transito veicolare dalle ore 13,00 fino a cessate esigenze nel tratto di strada compreso tra Piazzetta Filangieri e via Donnaregina;

Il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli autorizzati, dalle ore 7,00 fino a cessate esigenze, su ambo i lati della carreggiata del tratto di strada compreso tra via Tribunali e via Donnaregina.

San Gennaro, la storia della processione degli Infrascati

La processione si ripete ogni anno in ricordo della traslazione delle reliquie del Santo dal cimitero posto nell’Agro Marciano, alle Catacombe di Capodimonte, poi denominate, di San Gennaro e si invoca il miracolo della liquefazione del sangue. Fino al 1267 questa celebrazione avveniva il 13 aprile e non si sa perché fu spostata al sabato anteriore alla prima domenica di maggio.