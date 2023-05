Napoli, Lucia è scomparsa da 19 giorni. La figlia: “Aiutatemi tutti, è senza farmaci”

E’ scomparsa da Napoli il 15 aprile la signora Lucia Arfè, grande tifosa degli azzurri e molto conosciuta ai Quartieri Spagnoli, facendo scattare l’allarme dei familiari che si sono rivolti alla trasmissione Chi l’ha visto.

Scomparsa da Napoli la signora Lucia: l’appello della figlia

Ha 64 anni, abita a due passi dal largo Maradona ed ha fatto perdere le sue tracce da ormai 19 giorni. E’ stata la figlia, al suo rientro in casa dopo essere stata in giro per delle commissioni, a far scattare l’allarme. La donna è sprovvista dei farmaci di cui necessita.

L’ultima volta la donna è stata avvistata alle 2 di notte a Portici. Poco prima, verso le 9, si era diretta verso la stazione centrale, fermandosi per strada in un negozio dove avrebbe acquistato un panino e una scatoletta di tonno per poi allontanarsi, portando con sé delle buste e un ombrellino azzurro con il disegno dell’uomo ragno.

“E’ stata vista a piazza Garibaldi e a Portici alle 2 di notte, evidentemente si sarà smarrita. Il tempo passa, diventa pericoloso per lei che è fuori senza farmaci. Aiutatemi tutti” – è il grido di dolore della figlia, intervenuta a Chi l’ha visto.

Diverse sono le segnalazioni pervenute ma nessuna si è rivelata determinante. Alcune persone avevano visto una persona molto somigliante a Lucia ma gli accertamenti del caso hanno permesso di escludere quella pista, non trattandosi della donna scomparsa.

“Dolce come lei non c’è nessuno” – dice un residente dei Quartieri Spagnoli, dove Lucia era conosciuta e amata da tutti. Lucia non ha con sé il cellulare e nemmeno i farmaci che dovrebbe assumere quotidianamente.

Al collo ha una medaglietta con il suo nome e il numero di telefono. Al momento della scomparsa indossava un cappotto grigio scuro e ciabatte chiuse di colore blu. Ha gli occhi azzurri e i capelli castani. “Vi prego di aiutarci e vi ringrazio per le segnalazioni. State facendo sentire molto la vostra solidarietà per mia mamma. Grazie mille” – è l’appello finale della figlia.