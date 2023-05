Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4. I cittadini: “La più forte mai sentita”

Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, 8 maggio 2023, ai Campi Flegrei e avvertita in maniera abbastanza forte anche nei vicini quartieri di Napoli.

Scossa terremoto dell’8 maggio ai Campi Flegrei, avvertita a Napoli

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di magnitudo 3.4, a una profondità di 3 km, alle ore 4:28. Pochi minuti dopo, alle 4:33, ne è seguita una più lieve, di magnitudo 1.0. La prima, stando a quanto raccontato dai residenti, sarebbe una delle più forti mai registrate nelle ultime settimane.

“Siamo saltati dal letto”, “boato lieve, scossa lunga e percepita forte”, “è la prima volta che la sento così forte”, “forse la più forte mai sentita e molto lunga”, “boato forte e scossa fortissima“: sono solo alcuni dei commenti scambiati tra gli utenti sul gruppo Facebook Quelli della zona rossa del vulcano Campi Flegrei.

Il sindaco Gigi Manzoni, attraverso un post, ha comunicato: “L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei campi flegrei. L’evento più significativo, localizzato in zona Solfatara, si è prodotto alle 04:28, ora locale, alla profondità di 2.7 km con magnitudo Md=3.4± 0.3”.

“La Polizia Municipale e i volontari della Protezione Civile stanno perlustrando le aree prossime all’epicentro.

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale : 081/8551891, Protezione Civile : 081/18894400. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”.

Soltanto lo scorso 26 aprile un’altra scossa di magnitudo 2.7, seguita da uno sciame sismico, aveva svegliato la popolazione. Si tratta, tuttavia, di eventi sismici che si legano al normale fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona e che, dunque, non destano allarmismi.