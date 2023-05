Va a Napoli per festeggiare lo scudetto e non rientra più a casa: Gigi è sparito da 4 giorni

Sta facendo il giro del web l’appello dei familiari di Gigi Vitaliano, un ragazzo di Sarno scomparso da Napoli lo scorso 8 maggio, dopo essersi recato in città con il fratello per assistere ai festeggiamenti scudetto.

Gigi Vitaliano, ragazzo di Sarno scomparso da Napoli

Gigi ha 22 anni, capelli neri, occhi azzurri e tre taglietti sul sopracciglio. Al momento della scomparsa indossava una canotta blu e un pantaloncino nero. L’ultima volta è stato avvistato in via Rimini, a Napoli, ma da ormai 4 giorni si sono perse completamente le tracce del ragazzo. Stando a quanto si apprende, il ragazzo soffrirebbe di disturbi psichici, schizofrenia in particolare.

Avrebbe raggiunto il centro di Napoli la scorsa domenica, in occasione della partita tra gli azzurri e la Fiorentina disputata allo stadio Diego Armando Maradona, chiusa dalla grande festa per la vittoria dello scudetto. Era in compagnia del fratello che, in un momento di distrazione, lo avrebbe perso di vista tra la folla.

I familiari hanno presentato la denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine e hanno chiesto l’aiuto degli utenti del web per ritrovare Gigi. Al momento non sono stati segnalati avvistamenti determinanti e non si hanno notizie significative del ragazzo.

A quella di Gigi si aggiunge la scomparsa della signora Lucia, non ancora ritrovata da quasi un mese. La 64enne, grande tifosa del Napoli, abita a due passi dal Largo Maradona ma dallo scorso 15 aprile è sparita nel nulla. L’ultima volta è stata vista a piazza Garibaldi e poi a Portici, in piena notte. A far scattare l’allarme è stata la figlia che abitava con lei.