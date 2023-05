Il Comune di Napoli assume 1000 dipendenti entro giugno: poi ci sarà un altro concorso

Il Comune di Napoli assumerà 1000 nuovi dipendenti entro il 15 giugno 2023 e bandirà un nuovo concorso. A rivelarlo è il direttore generale Pasquale Granata nel corso del confronto in commissione polizia municipale e personale, presieduta da Pasquale Esposito.

Comune di Napoli, 1000 assunzioni e nuovo concorso

Entreranno, dunque, in servizio entro la prima metà di giugno i vincitori del precedente concorso che si è svolto lo scorso autunno alla Mostra d’Oltremare. La riorganizzazione partirà dal vertice con l’immissione di 55 nuovi dirigenti seguita dalla distribuzione del personale di categoria C e D.

I neoassunti saranno collocati in determinate postazioni, in base alle esigenze espresse dai direttori e dai presidenti municipali, in modo da consentire all’amministrazione di poter garantire livelli di servizi adeguati su tutto il territorio cittadino.

Si procederà, poi, liberando le assistenti sociali dai servizi centrali e dalle mansioni amministrative, facendole tornare a svolgere le loro mansioni specifiche nella municipalità. Quanto alla scuola, si prevede l’inserimento di 50 nuove maestre e 80 stabilizzazioni per gli istruttori socio-educativi.

Per gli insegnanti di sostegno solo 25 saranno assunti da graduatoria e sarà bandito un nuovo concorso per occupare 100 ulteriori posti. Al momento, tuttavia, non è stato ancora reso noto il bando e non si sa quando sarà lanciato né quando avranno inizio le prove.

Per il profilo tecnico soltanto 13 candidati di categoria D sono risultati idonei sugli 86 previsti. In questo caso si punta a modificare il regolamento per affidare incarichi di responsabilità ai 100 neoassunti tecnici di categoria C in possesso dei requisiti necessari. Gli idonei delle progressioni verticali, come confermato dal direttore generale, firmeranno il nuovo contratto entro il 26 giugno 2023.

L’amministrazione partenopea, dunque, si avvia verso un vero e proprio rinnovamento degli uffici comunali dando, allo stesso tempo, lavoro a circa 1000 nuovi cittadini, preparandosi già a nuove assunzioni. Una simile svolta ha riguardato l’azienda Asìa che ha permesso a tanti giovani e adulti di poter ottenere un lavoro a tempo indeterminato.