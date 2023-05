Tra i 10 paradisi naturali d’Italia ci sono 2 Parchi della Campania: la classifica

In occasione della Giornata Europea dei Parchi, che cade il 24 maggio, Musement, la piattaforma digitale per scoprire e prenotare esperienze di viaggio in tutto il mondo, ha stilato la classifica dei parchi nazionali più belli d’Italia e tra questi ben due fanno parte della Campania: uno è il Parco Nazionale del Vesuvio, in provincia di Napoli, l’altro è il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Classifica dei parchi nazionali più belli d’Italia: 2 sono in Campania

Non solo città d’arte. Il nostro Paese, riconosciuto in tutto il mondo per l’immenso patrimonio storico e culturale, si afferma nel panorama turistico internazionale anche per le perle paesaggistiche in grado di regalare scenari mozzafiato, letteralmente immerse nella natura. Tra queste non possono mancare le mete paradisiache della Campania, sempre più apprezzate dai turisti provenienti da ogni parte del mondo.

La classifica di Musement sui parchi nazionali più popolari d’Italia è stata realizzata in base al numero di recensioni presenti su Google per ogni destinazione. Il risultato è una lista di 10 siti naturali meravigliosi, da visitare almeno una volta nella vita.

Subito dopo il Parco Nazionale delle Cinque Terre (Liguria), che conquista il primo posto con 42.123 recensioni, spicca il Parco Nazionale del Vesuvio che con oltre 30.000 valutazioni si attesta al secondo posto della classifica nazionale.

Situato a pochi chilometri da Napoli, è stato istituito nel 1995 con lo scopo di proteggere il Vesuvio e il territorio circostante. Dal grande interesse storico, geologico e naturalistico, ancora oggi conserva tradizioni secolari che lo rendono un luogo unico al mondo, oltre a rappresentare un vero e proprio paradiso per chi ama il trekking, con i suoi paesaggi mozzafiato.

A chiudere il podio c’è il Parco Nazionale del Gargano, altra perla del Sud, seguito dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, una vasta area protetta situata in provincia di Salerno, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Unesco nel 1998, con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula. Il sito ospita vere e proprie meraviglie naturali come la Valle delle Orchidee, il Monte Cervati o le cascate Capelli di Venere.

Le ultime sei posizioni sono occupate, in ordine cronologico, da: Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (tra Abruzzo, Lazio e Marche); Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; Parco Nazionale del Pollino (tra Basilicata e Calabria); Parco Nazionale dello Stelvio (Alto Adige); Parco Nazionale dei Monti Sibillini (tra Marche e Umbria); Parco Nazionale del Gran Paradiso (Valle D’Aosta).