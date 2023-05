VIDEO/ Panico a Napoli, scoppia l’incendio in un palazzo: fiamme e fumo nero ovunque

Un incendio è divampato a Napoli, all’interno di un palazzo di viale Maria Cristina di Savoia, nel quartiere Chiaia. Al momento, al contrario di quanto si vocifera sul web, non vi sarebbe alcun intossicato. Le immagini della spaventosa colonna di fumo nero che si accompagna alle fiamme sono state diffuse sui social e riprese dal deputato Francesco Emilio Borrelli.

Incendio a Napoli in un palazzo di Chiaia: non ci sono intossicati

Le fiamme avrebbero invaso un appartamento della zona, posto al secondo piano di un palazzo storico, per cause ancora da verificare. I residenti della zona avrebbero fin da subito lanciato l’allarme sollecitando l’arrivo dei Vigili del Fuoco che sono giunti sul posto per domare l’incendio.

Stando ad una prima ricostruzione, il rogo potrebbe essere stato innescato da un corto circuito ma sono ancora in corso gli accertamenti di rito. Per fortuna, come rende noto l’Ansa e secondo quanto riferito dai carabinieri, non si registrerebbero né feriti né intossicati.

I Vigili del Fuoco hanno avviato l’evacuazione degli appartamenti coinvolti servendosi di una uscita secondaria interna. Veri e propri momenti di caos per i cittadini che si sono precipitati in strada terrorizzati, molti preoccupati per i loro bambini. Pare che all’interno della scuola posta nelle vicinanze risulti quasi impossibile respirare tenendo le finestre aperte.

Una vasta nube di fumo nero ha invaso l’area circostante, diffondendo puzza di fumo e bruciato ovunque. Anche nelle zone circostanti, infatti, è visibile la colonna nera sprigionata dal grave incendio. Intanto proseguono gli interventi di messa in sicurezza così come le indagini per risalire alle origini dell’accaduto.