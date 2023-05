Perché, anche dopo la laurea, dovresti continuare a studiare inglese

Si dice che una volta imparato ad andare in bicicletta, anche se si smette per molti anni, non si disimpara. Ci sono altre attività invece, dove l’esercizio è fondamentale e una di queste è la conoscenza delle lingue straniere; chiaramente se si è studiato con cura non si dimenticano le basi grammaticali o la costruzione strutturale delle frasi ma il lessico e la pronuncia tendono ad essere dimenticati. Non a caso, chi non pratica in modo assiduo, si accorge di vacanza in vacanza come il proprio inglese diventi arrugginito e solo in quel momento corre ai ripari. Il nostro consiglio? Anche una volta terminati gli studi e assunti nel posto di lavoro dei sogni, seguire lezioni di inglese in modo periodico può essere una scelta vincente.

Perché dovresti continuare a studiare inglese?

– Per poterti migliorare. Se non sei madrelingua, migliorare è sempre possibile. Si possono imparare nuovi modi di dire, nuovi slang ma anche vocaboli o soluzioni più professionali ed elaborate per dire cose che altrimenti diremmo in modo molto basilare.

– Per non perdere il ritmo. Un altro motivo che possiamo darti è che un cervello allenato a studiare è come una spugna e assorbe molto più rapidamente; vale per l’inglese come per qualsiasi altra materia studiata.

– Per restare al passo. Un altro motivo che ti consigliamo di non sottovalutare è quello di non perdere quanto appreso perché poi rimettersi al passo e riacquisire competenze non solo non è semplice ma spesso è molto demotivante.

– Potresti ottenere riconoscimenti a livello lavorativo. Continuare a migliorarsi e investire sulla propria formazione può fare la differenza nel mondo del lavoro; sono molte le aziende che premiano l’impegno e riconoscono i meriti. Se vuoi crescere, migliorare il tuo guadagno e anche la tua posizione potrebbe essere una mossa strategica.

– Avrai maggiore libertà nei viaggi. Un vantaggio a cui molti non pensano ma che è effettivo è che l’inglese apre le porte del mondo anche per gli appassionati di viaggi; continuare a studiare e seguire lezioni specifiche può aiutarti a risparmiare muovendoti in autonomia.

– Migliore sicurezza in te stesso. Vengono tenuti frequentemente corsi di public speaking perché sono tantissime le persone che si vergognano a parlare davanti ad un pubblico. Non importa che si tratti di una platea o di pochi colleghi, soprattutto in una lingua diversa da quella madre le persone vanno in difficoltà ma seguendo alcune lezioni con insegnanti madrelingua può darti quello slancio in più.

Studiare inglese conviene a livello professionale, ma non solo

L’inglese è la lingua universale, quindi conoscerla ti permetterà di comunicare con persone di tutto il mondo. Quando viaggi all’estero, ad esempio, potrai parlare con chiunque senza barriere linguistiche, e questo ti farà sentire più a tuo agio e ti aiuterà a sfruttare al meglio la tua esperienza. Ma non solo:

potrai anche accedere a una vasta gamma di informazioni, come libri, film, canzoni e serie TV che altrimenti ti sarebbero precluse.

Ma non è solo una questione di vantaggi personali, è anche fondamentale per la tua carriera professionale. Viviamo in un mondo sempre più globalizzato e l’inglese è considerata la lingua degli affari. Avere un buon livello ti aprirà porte che altrimenti rimarrebbero chiuse, soprattutto se lavori in un settore che richiede relazioni internazionali.