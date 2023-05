L’Amerigo Vespucci parte per il giro del mondo: la meraviglia napoletana in 5 continenti

Il primo luglio l’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare varata nel 1931 a Castellammare di Stabia, partirà per il giro del mondo toccando per la prima volta, dopo ben 92 anni di storia, l’Oceano Pacifico, attraversando lo Stretto di Magellano o Capo Horn.

Amerigo Vespucci, la nave più bella parte per il giro del mondo

La nave più bella del mondo, simbolo d’eccellenza per l’Italia intera, partendo da Genova attraverserà diversi continenti, dando il via a quel lungo viaggio in giro per i mari, della durata di 19 mesi, rimandato nel 2020 a causa della pandemia.

Si tratta del secondo giro del mondo della sua storia, dopo quello già compiuto tra il 2002 e il 2003. Lo splendido veliero toccherà gli Stati Uniti d’America, le Filippine, l’Australia, l’India e la Penisola Arabica per poi rientrare nel Mediterraneo, attraverso il Canale di Suez, presso la base della Marina Militare della Spezia entro febbraio 2025.

In totale sono previste 31 soste in 28 Paesi di 5 diversi continenti. Il Vespucci, dopo l’arrivo in Brasile e Uruguay, si fermerà a Buenos Aires per 5 mesi per finalità tecniche. Riprenderà poi il giro attraversando lo Stretto di Magellano, addentrandosi verso l’Oceano Pacifico.

Tra le diverse tappe figurano Acapulco, Los Angeles, Tokyo, Manila, Darwin, Singapore, Mumbai, Abu Dhabi, Canale di Suez e Cipro. Un tragitto di oltre 400 mila miglia che si concluderà con il ritorno presso la base navale di Spezia.

A bordo ci saranno gli allievi ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno e l’equipaggio fisso di bordo. Nel corso della traversata, dovrebbe avvenire l’avvicendamento tra l’attuale comandante, il 47enne Capitano di Vascello Luigi Romagnoli, e quello che prenderà il suo posto, pronto a dirigere il rientro in Italia del prestigioso veliero.