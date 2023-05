Il miracolo a Napoli, Emanuela riacquista la vista a 101 anni: “Ora vedo i miei nipoti”

Intervento record alla Clinica Mediterranea di Napoli dove Emanuela, una donna di 101 anni, è riuscita a riacquistare la vista, a seguito dell’intervento eseguito dall’equipe del dottor Vincenzo Orfeo, medico specialista in Oftalmologia presso la struttura partenopea.

Intervento record a Napoli, riacquista la vista a 101 anni: “Ora vedo i miei nipoti”

La donna, classe 1923, riusciva a malapena a distinguere le sagome e percepire la luce ma custodiva nel suo cuore due grandi desideri: quello di ritornare a vedere i suoi figli e nipoti ma anche quello di poter tornare a leggere, la sua grande passione.

“La signora Emanuela ha 101 anni. E’ nata nel 1923 ed ha voluto fortemente incontrare il professor Orfeo per chiedergli una seconda possibilità. Affetta da una vecchia cataratta brunescente, grazie ad un intervento chirurgico, ha finalmente potuto vedere il mondo che la circonda“ – si legge sui canali social del Centro Oculistico Orfeo.

L’operazione è stata effettuata con l’introduzione di una mini sonda all’interno dell’occhio, attraverso un taglio di 2 millimetri, per asportare la parte che ostacolava la vista. Il tutto senza interferire con il funzionamento della cornea, limitando al minimo i rischi connessi al delicato intervento.

“La sua gioia e la meraviglia nel vedere le cose per la prima volta dopo così tanto tempo è stata commovente. Questo ci ricorda che non è mai troppo tardi per apprezzare le cose che spesso diamo per scontate. Auguriamo a questa signora una vita piena di colori e bellezza”.

“Ho chiesto al professor Vincenzo Orfeo di poter rivedere i miei figli e nipoti” – ha detto Emanuela, gioiosa di aver realizzato quel sogno tanto sperato. L’intervento è perfettamente riuscito, consentendo all’anziana di recuperare al meglio la funzione oculare. Nei prossimi giorni si sottoporrà ad un ulteriore intervento per recuperare anche il secondo occhio.