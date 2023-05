“Con tutto il mio cuore”: 75enne campano dona 135 euro della pensione all’Emilia Romagna

Se da un lato l’alluvione che ha colpito l’Emila Romagna ha fatto emergere le disastrose conseguenze del maltempo, dall’altro, come spesso accade in questi casi, ha messo in moto un’imponente catena di solidarietà che non poteva non coinvolgere i cittadini della Campania: emblematico è il caso di un anziano di Battipaglia che ha voluto donare alle popolazioni colpite dal disastro una parte della sua pensione.

Alluvione in Emilia Romagna, il gesto dell’anziano di Battipaglia: dona parte della sua pensione

“Battipaglia, maggio 2023. Per l’Emilia Romagna, con tutto il mio cuore” – è il biglietto che Giovanbattista, un 76enne campano, ha inviato al presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, chiuso in una busta contenente 135 euro. L’uomo, insieme al denaro, ha allegato anche un’immagine della Madonna, per augurare alle famiglie, messe in ginocchio dal maltempo, protezione e serenità.

Il governatore Bonaccini, profondamente colpito e commosso, ha diffuso uno scatto sui social, divenuto in poco tempo virale sul web, commentando: “Gesto straordinario che mi riempie il cuore di gioia e che vale più di mille parole”.

Una vicenda che, pur nel dolore, ha mostrato ancora una volta la grande umanità che muove il nostro popolo, facendo venir fuori il lato più bello dei cittadini campani, sempre pronti a tendere la mano verso chi ne ha più bisogno.

Un gesto che ha emozionato anche Elisabetta Gualmini, deputata del Parlamento Europeo, che condividendo il post sui social ha scritto: “Un pensionato di Battipaglia, in provincia di Salerno, ha inviato 135 euro (tolti dalla sua pensione) al presidente Stefano Bonaccini per donarli all’Emilia Romagna alluvionata”.

“Un gesto commovente, che spiega come gli italiani – da Nord a Sud – sappiano unirsi nei momenti più difficili. E forse sarà proprio questo spirito a far rinascere la Romagna più bella e forte di prima” – ha concluso.

L’intera Italia si è stretta in un unico abbraccio, attraverso donazioni e interventi sul posto: tantissimi sono i volontari accorsi nei luoghi più colpiti dalla tragedia per aiutare i residenti a spalare il fango dalle case e dalle strade.