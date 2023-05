Tina Turner, l’addio del suo amico napoletano Avitabile: “Grazie di tutto. Ciao sorella”

Tutto il mondo ha accolto tristemente la triste notizia della scomparsa di Tina Turner, la regina del Rock’n Roll morta all’età di 83 anni e particolarmente amata anche a Napoli, la città di uno dei suoi più grandi amici: il celebre cantautore e sassofonista Enzo Avitabile.

Tina Turner morta: il ricordo del suo amico napoletano Enzo Avitabile

“Tina Turner, la regina del Rocck’n Roll, è morta serenamente oggi all’età di 83 anni, dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht, vicino Zurigo, in Svizzera. Con lei il mondo perde una leggenda della musica e un modello“ – questo il messaggio diffuso ieri dal suo portavoce, come riportato da Sky News.

“Grazie per tutto quello che mi hai trasmesso. Riposa in pace sister. Tina Turner forever” – ha scritto Enzo Avitabile sui social, postando una foto che lo ritrae in compagnia della Turner e “salutandola” con il titolo di una preghiera buddista “Nam myoho renge kyo“.

In un recente intervista, rilasciata a Rai Radio 1, Avitabile aveva raccontato il loro primo incontro nel corso di un evento: “Lei mi ha avvicinato al buddismo, l’ho praticato per quattro anni poi dopo sono ritornato di nuovo cristiano e poi cattolico praticante. Tina è una persona molto dolce, rispetta tanto la vita e le persone. Quella sera io ero all’inizio della mia carriera, dovevo ritirare un premio, era uscito il mio primo disco”.

“Lei aspettò che io arrivassi a tavola per festeggiare me quando poteva tranquillamente iniziare a mangiare perché era la sua serata, era lei la super ospite. Questa cosa secondo me è importante perché dimostra l’attenzione rispetto alla musica degli altri”.

Come è morta Tina Turner

La star si è spenta dopo una lunga malattia. Nel 2018, lei stessa nel suo libro aveva raccontato di essere affetta da diversi problemi di salute, potenzialmente letali. Nel 2016 era stata colpita da un ictus e qualche anno dopo ha scoperto un tumore all’intestino. La sua ipertensione aveva, inoltre, provocato danni ai reni fino a causarle un’insufficienza renale. Tina avrebbe pensato anche al suicidio assistito ma sarebbe poi stato il marito a donarle un rene.

La vita di Tina Turner, tra violenza e drammi

La vita della star del rock è stata caratterizzata non solo da uno strabiliante successo ma anche da tragedie e drammi che l’hanno profondamente segnata. A partire dalle violenze subite in famiglia: Ike Turner, l’uomo che aveva sposato, si rivelò un marito violento che, pur contribuendo alla sua ascesa nel mondo del rock, trasformò quel matrimonio in un incubo.

La Turner, col tempo, ha cercato di lasciarsi le spalle quell’orrore ricominciando una nuova vita in Svizzera con Erwin Bach, un uomo più giovane di lei. Qualche anno fa ha dovuto affrontare un tragico lutto: suo figlio Craig, nato dal matrimonio con Ike, si è suicidato. Poi sono sopraggiunti i suoi problemi di salute che l’hanno portata alla morte.