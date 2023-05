Gioia al Santobono, la piccola Assunta è fuori pericolo: salva la bimba della sparatoria

La bambina coinvolta nella sparatoria di Sant’Anastasia è fuori pericolo: è l’ultimo aggiornamento fornito dall’Ansa sulle condizioni di salute della piccola Assunta, di 10 anni, centrata alla testa da un proiettile mentre stava mangiando un gelato con la sua famiglia fuori al bar Altamura.

Bambina colpita nella sparatoria a Sant’Anastasia: è fuori pericolo

La bimba è stata raggiunta da un proiettile ad uno zigomo e si è sottoposta già a due interventi chirurgici, effettuati nella giornata di ieri dall’equipe dell’ospedale Santobono di Napoli, dove è stata ricoverata subito dopo l’agguato. La prognosi resta riservata per la piccola paziente che, tuttavia, non è più in pericolo di vita.

Feriti anche i suoi genitori mentre il fratellino di 6 anni, anche lui presente all’esterno del locale, è fortunatamente rimasto illeso. Il papà, Mario, è stato colpito alla mano mentre la mamma, Anna, all’addome. Anche loro non versano in gravi condizioni.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire la dinamica della vicenda. Al momento sono in stato di fermo 2 ragazzi, un 19enne e un 17enne. Entrambi si sono spontaneamente consegnati ai carabinieri e sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio. Pare che alcuni membri della famiglia dei presunti colpevoli avessero legami con vicende di camorra.

Alcuni testimoni avrebbero riferito che poco prima degli spari, sul posto si sarebbe consumata una violenta lite tra giovanissimi. Pochi minuti dopo due soggetti, col volto coperto, a bordo di uno scooter sarebbero ritornati in zona esplodendo diversi colpi di arma da fuoco verso l’alto.

Alcuni di questi avrebbero accidentalmente colpito i componenti della famiglia scatenando il caos tra i presenti e facendo scattare tempestivamente la macchina dei soccorsi. All’interno del bar pare che fosse in corso una festicciola con circa una decina di bambini.