Raf innamorato di Napoli: “Rapito da questa città. Come si fa a non amarla”

Il celebre cantautore italiano Raf è giunto a Napoli qualche giorno fa per il concerto che ha tenuto al Teatro Augusteo, rimanendo ancora una volta affascinato dalla città e dal popolo partenopeo.

Raf a Napoli: “Rapito dalla città, come si fa a non amarla?”

L’artista ha raccontato sui social l’esperienza partenopea facendo trapelare tutto il suo amore per la città e per i cittadini che lo hanno accolto calorosamente. Tra gli scatti pubblicati anche uno che ritrae gli addobbi azzurri che, in onore della vittoria scudetto, inondano le strade di Napoli.

“Un guazzabuglio azzurro di bandiere e striscioni avvolgono i Quartieri Spagnoli ancora in festa per la vittoria del terzo scudetto. Rapito come sempre dal fascino di questa città arrivo al teatro, il calore degli aficionado mi accoglie con slancio e il loro affetto mi arriva dritto al cuore“ – scrive Raf.

“Prima di prendere posto in teatro hanno intonato tutti insieme sotto i balconi dei camerini alcune delle canzoni in scaletta. Mi sono affacciato a salutare e con loro ho cantato O surdato ‘nnamurato. Come si fa a non amare Napoli? Un semplice grazie mi sembra riduttivo. Se questo è amore, è amore infinito” – ha concluso.

Nelle ultime settimane un’altra grande cantautrice italiana è giunta in città per godersi le bellezze culturali e paesaggistiche ma anche le specialità culinarie partenopee. Si tratta di Fiorella Mannoia, l’artista romana che è stata avvistata tra le vie del centro storico, in alcuni luoghi culturali della città e all’interno della pizzeria Sorbillo: qui il maestro pizzaiolo le ha dedicato una pizza personalizzata con il suo nome inciso e realizzato rigorosamente con la mozzarella.