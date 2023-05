La celebre cantante romana Fiorella Mannoia è tornata a Napoli per godersi un piacevole soggiorno in una delle sue città del cuore. E’ stata avvistata tra le vie del centro storico ma anche in alcuni luoghi culturali della città. L’artista si è concessa anche alcune soste culinarie: per lei il maestro Gino Sorbillo ha realizzato una pizza personalizzata.

Fiorella Mannoia a Napoli: giro in centro e pizza

Un giro turistico immortalato dalla stessa Fiorella Mannoia che ha voluto condividere con i followers la sua esperienza partenopea, mostrandosi in giro per le strade del centro, tra gli addobbi azzurri, e urlando: “Napoli ti amo, io ti amo”.

“Guarda qua che pizza! Napoli ti amo” – ha ripetuto poi condividendo un video girato direttamente nella pizzeria Sorbillo. Nel filmato mostra proprio il momento della consegna della sua pizza personalizzata: una grande Margherita con il suo nome inciso e realizzato rigorosamente con la mozzarella.

“Questa è il colpo di grazia: la graffa. Saluterò Napoli con 3 kg in più” – ha detto poi passando al dolce. La cantante, nel corso della sua visita, si è diretta anche presso il Museo di Jago collocato nella Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi.

“Perché sono qui? Sono una visitatrice, semplicemente. Spesso vengo a Napoli un po’ in incognito, adoro andare in centro storico, in questi vicoli, passeggiare con calma, fuori da ogni impegno, godermi i tanti luoghi d’arte ma anche questo popolo incredibile. E stavolta avevo un motivo in più: il nuovo museo di Jago che apre in questa splendida Chiesa” – ha detto in un’intervista rilasciata a La Repubblica.

Del resto la Mannoia non ha mai nascosto il suo amore per la città arrivando persino a difenderla dalle critiche spesso mosse ingiustamente da altri, sulla base di radicati stereotipi e pregiudizi che continuano ad affossarla. Napoli è per lei un punto di riferimento anche in musica, basti pensare al suo legame con Pino Daniele.