Lutto nel Napoletano, perde il controllo dell’auto e muore sul colpo: Gioia aveva 27 anni

Si è spenta a soli 27 anni Giovanna Ragosta, per tutti Gioia, la ragazza morta a seguito di un tragico incidente avvenuto a San Giuseppe Vesuviano, in via Zabatta. Stando a quanto riportato dalla giornalista Mariella Romano, la giovane aveva origini torresi.

Gioia Ragosta morta per un incidente a San Giuseppe Vesuviano

Stando alle prime ricostruzioni, la ragazza era alla guida della sua automobile quando avrebbe improvvisamente perso il controllo del suo veicolo, finendo con violenza contro un’abitazione, dopo averne scavalcato le mura dello spazio esterno circostante.

La drammatica sequenza è stata ripresa in un video registrato dalla telecamera di videosorveglianza posta in zona: Gioia a seguito dell’urto violento sarebbe stata sbalzata fuori dall’automobile, perdendo la vita probabilmente sul colpo.

Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di polizia di San Giuseppe Vesuviano che ricostruire le dinamiche della vicenda e risalire alle cause che avrebbero provocato lo schianto. Intanto resta il dolore per una perdita così assurda quanto prematura.

Secondo quanto reso noto dalla giornalista Mariella Romano, la ragazza aveva origini torresi: sua mamma, infatti, è di Torre del Greco ma da diversi anni vive a San Giuseppe Vesuviano. Nella città corallina, tuttavia, risiederebbero ancora diversi parenti della famiglia colpita da questa indescrivibile tragedia.

“Sono le 6:30, apro gli occhi, non è vero, non è vero che mi sto svegliando a San Giuseppe, non è vero che sono dovuta venire da te per questo. Non può essere vero. Non trovavo le parole ieri, non le trovo oggi, non so se le giuste le troverò mai. Voglio ricordarti, ricordarmi di te, di quel sorriso che tanto ti caratterizzava. Voglio ricordarti bambina, voglio ricordarci ragazzine, quando uscivamo mano per la mano. Eravamo due bimbe che si sentivano donne, ora siamo due donne che volevano solo continuare a sentirsi bambine e correre nella braccia di mamma” – è il messaggio struggente di un’amica.

“Avevi tanti abbracci ancora da dare e tante cose ancora da fare che la rabbia che sento nel non vedertele fare, non lo nascondo, è grande. Hai lasciato un vuoto immenso dentro ognuno di noi, hai lasciato troppo o forse tutto dentro i tuoi. Non ho consolazione da diffondere perché consolazione e senso a tutto questo non c’è. Porti via con te un pezzettino dell’anima di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di viverti. Ciao Gioia, fai buon viaggio. Resta al fianco dei tuoi e soprattutto di Patty, ora tocca a te proteggerla e prendertene cura”.