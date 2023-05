Giulia è scomparsa, la 29enne napoletana è incinta. L’ultimo messaggio: “Sono turbata”

E’ scomparsa da Senago (Milano) Giulia Tramontano, la ragazza di 29 anni originaria di Napoli, incinta al settimo mese, che ha fatto perdere le sue tracce dalla giornata di domenica.

La donna, da cinque anni residente nel Milanese, stando a quanto rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, nella serata di sabato avrebbe confessato ad una sua amica, tramite messaggi, di “essere turbata”. La madre, dalla Campania, avrebbe tentato di mettersi in contatto con lei dalla mattinata di domenica senza successo, facendo poi scattare l’allarme. Il telefono sembrava, infatti, spento, senza linea telefonica né connessione dati.

Il compagno di Giulia, che vive insieme a lei a Senago, ha così sporto denuncia ai carabinieri. La ragazza sarebbe uscita portando con sé soltanto passaporto e bancomat ma non risulta su nessun volo in partenza e nemmeno in qualche albergo.

“E’ incinta quindi potrebbe avere bisogno di aiuto. Non abbiamo idea di dove possa essere. Non c’erano mai stati episodi strani né allontanamenti. Giulia è una ragazza solare e senza problemi” – ha raccontato la sorella che, come i suoi familiari, non crede all’ipotesi dell’allontanamento volontario.

“Si richiama l’attenzione della cittadinanza su Giulia Tramontano, di 29 anni, residente a Senago. L’ultimo contatto con la famiglia risale alla serata di sabato 27 maggio. Non c’è certezza degli abiti con cui si è allontanata, ha un tatuaggio sul braccio sinistro. E’ al settimo mese di gravidanza. Chiunque dovesse vederla può contattare i carabinieri di Senago al numero 0299482236″ – è il post diffuso dal Comune di Senago.

L’appello è stato condiviso anche dai canali ufficiali della trasmissione Chi l’ha Visto. Intanto i carabinieri stanno proseguendo le indagini per risalire agli ultimi movimenti della giovane donna che potrebbero rendere più chiara la vicenda. Al momento non vi sono ipotesi determinanti.