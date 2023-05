ALLERTA METEO in tutta la Campania oggi: ancora temporali, grandine e allagamenti

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 14 alle 21 di oggi, 31 maggio. Prosegue, dunque, il rischio maltempo su tutta la Regione.

Campania, allerta meteo del 31 maggio 2023: ancora temporali

Per tutto il pomeriggio si prevedono ancora temporali improvvisi, ma repentini e intensi. La forte instabilità atmosferica anche derivante dai cambiamenti climatici rende possibili fenomeni temporaleschi improvvisi, con evoluzione rapida e intensi. In alcuni punti del territorio potrebbero anche essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento.

Si evidenzia un possibile rischio idrogeologico per temporali con allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi o fenomeni franosi in territori fragili.

A causa delle caratteristiche di tale perturbazione prestare attenzione anche al rischio di danni alle coperture e alle strutture provvisorie oltre che alla caduta di rami o alberi. Si raccomanda la massima attenzione, anche in assenza di precipitazioni, per un rischio residuo nelle zone interessate dalle precipitazioni dei giorni scorsi.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali, di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile e di assicurare la corretta ricezione dei messaggi da parte della sala Operativa regionale. In considerazione delle raffiche di vento e delle possibili grandinate si segnala la necessità di garantire la tenuta del verde pubblico e delle strutture provvisorie esposte agli eventi atmosferici.

Soltanto ieri la Protezione Civile aveva diramato un avviso di allerta meteo valido su tutta la Campania. Le previsioni meteo, inoltre, hanno preannunciato il prolungamento della perturbazione per i prossimi giorni, sia durante il ponte del 2 giugno che con l’inizio della settimana successiva.