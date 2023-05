Ancora maltempo, ponte del 2 giugno con temporali e grandine: le zone a rischio

Per chi ha organizzato una gita fuori porta e si sta chiedendo come sarà il tempo durante il ponte del 2 giugno le risposte dei meteorologi non sembrano così incoraggianti: stando alle previsioni de Il Meteo, infatti, andremo incontro a condizioni meteo anomale a partire da venerdì e per tutto il weekend con temporali anche forti da Nord a Sud che colpiranno anche Napoli e la Campania.

Ponte del 2 giugno, le previsioni meteo: pioggia anche a Napoli

Sul bacino Mediterraneo continua a dominare una vasta area di bassa pressione con diversi cicloni responsabili del maltempo e dei violenti temporali che si stanno abbattendo sul nostro Paese in queste ultime settimane. Nelle scorse settimane si è registrato un decesso anche in Campania e fino a ieri la Protezione Civile ha richiamato l’attenzione sul fronte climatico rilanciando una nuova allerta meteo.

L’Italia si trova rinchiusa in quella che tecnicamente viene definita “palude barica” con fenomeni temporaleschi che, tuttavia, tendono a durare poche ore. Anche per il ponte del 2 giugno sarà l’instabilità a farla da padrona con l’arrivo di nuovi fronti temporaleschi soprattutto al Centro-Sud e sulle due isole maggiori. Più soleggiate, invece, le pianure del Nord e le coste adriatiche.

Un quadro che si estenderà anche al fine settimana. In particolare nella giornata di sabato, 3 giugno, sono previsti temporali, anche con forti grandinate, prima al Nord e poi, dal pomeriggio, anche al Centro Sud, in particolare sulle zone interne ma anche sulle coste tirreniche. Anche domenica, 4 giugno, non mancheranno rovesci e temporali al Nord, soprattutto in mattinata, per poi esplodere in maniera ancora più forte in gran parte del Centro-Sud.

Le previsioni specifiche per la città di Napoli preannunciano ancora una volta giornate di pioggia: non solo durante il ponte del 2 giugno ma anche l’inizio della settimana successiva sarà caratterizzato da possibili temporali.