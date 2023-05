Maltempo in Campania, morto un uomo di 45 anni: è stato travolto dalla sua auto

C’è una vittima del maltempo anche in Campania: nel pomeriggio di ieri un uomo di 45 anni è morto a Contrada, in provincia di Avellino, dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. A renderlo noto è l’Ansa.

Nel primo pomeriggio di ieri una violenta bomba d’acqua si è abbattuta nell’avellinese provocando danni e disagi per la popolazione nei Comuni di Forino, Contrada e Montoro. In breve tempo è stata lanciata la notizia di una persona dispersa che, poco dopo, è stata poi ritrovata priva di vita.

L’uomo, un boscaiolo 45enne, sarebbe stato travolto dalla sua auto ferma su un sentiero di campagna in pendenza mentre si stava recando a lavoro in un castagneto. Nello stesso tempo è scattato l’allarme per quattro bambini rimasti bloccati all’interno dell’asilo di Celzi e impossibilitati a lasciare l’edificio a causa della strada completamente invasa da fango e acqua.

Le strade si sono trasformate in poco tempo in veri e propri fiumi in piena, rendendo difficili anche i più semplici spostamenti. Una violenta grandinata si è abbattuta sul territorio di Contrada finendo per allagare completamente i campi, trascinando via muri di recinzione e alberi. Tempestivo l’intervento dei volontari della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco che hanno effettuato diversi interventi per mettere in sicurezza i residenti delle zone colpite dal maltempo.

Intanto continuano a circolare le drammatiche immagini dell’alluvione che ha devastato l’Emilia Romagna. Sono tanti i cittadini che in poco tempo si sono visti spazzare via le proprie abitazioni e che necessitano del maggior supporto possibile. E’ stato proprio un uomo campano a dare prova del suo buon cuore destinando parte della sua pensione alle popolazioni colpite dalla tragedia, inviando una busta, contenente i soldi e un messaggio, al presidente Stefano Bonaccini.