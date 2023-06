Urla e pianti disperati per i cognati uccisi, la zia di Luigi: “Li ammazzo uno per uno”

Urla di dolore e pianti disperati in piazzetta Sant’Antonio a Sant’Antimo questa mattina, luogo dove Luigi Cammisa, 29 anni, è stato ucciso a poca distanza da Maria Brigida Pesacane, 24enne: il principale indiziato del delitto dei due cognati è il suocero di entrambi, Raffaele Caiazzo, già in stato d’arresto. Sgomento e rabbia tra la folla radunata nel luogo dove giaceva il corpo del giovane senza vita. Ad invocare giustizia è stata la zia della vittima.

Sant’Antimo, cognati uccisi: fermato il suocero

“Li uccido uno per uno, chiunque sia, non mi interessa. Sono ba****di. Adesso lo stanno cercando? Lo sappiamo noi dove sta. La legge per mio nipote non c’è? La facciamo noi” – sono le parole disperate della zia del 29enne ucciso in strada questa mattina, all’uscita di casa, mentre si recava sul posto di lavoro. A riportarle è La Repubblica.

Panico in strada a pochi minuti dal delitto, tra urla e lacrime di dolore. Qualcuno urla ancora il suo nome, pur certo che, purtroppo, non potrà più ricevere alcuna risposta. Subito dopo la duplice tragedia: in un appartamento di via Caruso è stato ritrovato anche il cadavere della giovane Maria Brigida. Entrambi i corpi sono stati trafitti da una serie di proiettili da arma da fuoco.

Luigi e Maria Brigida erano cognati e, stando alle prime ricostruzioni, pare che avessero una relazione. Sarebbe stato proprio questo il movente dell’omicidio: il suocero, attualmente principale indagato dell’omicidio, avrebbe tentato di vendicare i suoi due figli, Anna e Alfredo, traditi dai rispettivi compagni.

Luigi viene descritto come un gran lavoratore, familiari e conoscenti hanno, infatti, già escluso categoricamente la pista camorristica: non aveva nulla a che fare con la criminalità, era un operaio edile, padre di due bambini di 2 e 7 anni.

Anche Maria Brigida era una giovane mamma e pare che sia stata uccisa proprio sotto gli occhi dei suoi bambini. Ad accentuare la brutalità dell’omicidio è proprio la natura del presunto assassino: sarebbe stato il nonno a strappare via i genitori ai suoi nipotini. Al momento, tuttavia, le indagini sono ancora in corso e nulla è stato ancora accertato.