FOTO/ Nuovo aeroporto Costa D’Amalfi attivo dal 2024, tra luce e innovazione: come sarà

E’ stato presentato il progetto di ampliamento del nuovo aeroporto di Salerno-Costa D’Amalfi, il nuovo scalo campano che, stando a quanto annunciato, sarà attivo nel 2024.

Aeroporto di Salerno-Costa D’Amalfi attivo nel 2024: come sarà

Un progetto firmato da Ateliers Alfonso Femia e Deerns Italia con Deerns NL, Planeground, Techproject, Od’A e Sun Flower, per dare vita ad un nuovo concetto di hub aeroportuale, caratterizzato da grandi spazi aperti in armonia con il contesto storico, artistico e ambientale.

La pista di decollo sarà allungata fino a 2.200 metri e il nuovo terminal occuperà una superficie di 16 mila metri quadrati con un piano interrato. Elegante e maestosa anche l’area di accesso all’aeroporto, circondata da una grande zona di parcheggio.

“Mi piace questa valorizzazione della luce, perché qui ne abbiamo una unica, e questo studio fatto sui materiali. Questo, insieme alla luce, determina un effetto di magia, di incanto“ – ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della conferenza stampa di presentazione.

“L’aeroporto punta ad avere un traffico di 5 milioni di viaggiatori nell’arco di tre anni da quando parte e partirà tra un anno e mezzo. Contiamo di avere un polo di grande attrazione turistica ma anche un polo di commercializzazione importante per l’agricoltura e l’industria della provincia di Salerno” – ha continuato.

“Sarà un aeroporto molto bello, moderno dal punto di vista del risparmio energetico e con una particolare attenzione all’ambiente. E’ prevista anche una fermata della metropolitana dove sarà il nuovo ospedale e credo anche nell’area industriale di Salerno”.

Non da meno l’impatto dal punto di vista occupazionale: “Stiamo lavorando per creare lavoro e contrastare una tendenza preoccupante, ovvero la fuga di giovani, soprattutto laureati, dal Sud. Se non creiamo lavoro, i giovani non rimangono”.