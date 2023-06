Il Comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli, aderisce all’iniziativa Bike to Work riconoscendo un bonus fino a 100 euro al mese ai cittadini che si recano sul posto di lavoro in bicicletta. L’iniziativa è stata comunicata attraverso i social dal sindaco, Gigi Manzoni, e ufficializzata tramite apposito avviso pubblico consultabile sul sito ufficiale dell’amministrazione.

A Pozzuoli fino a 100 euro di bonus per chi va a lavoro in bicicletta

“Se usate la bici per andare a lavorare, potete richiedere un contributo (max 100 euro al mese) al Comune di Pozzuoli, teso ad incentivare l’utilizzo dei mezzi di trasporto green. La procedura è semplicissima e dettagliata sul sito. Grazie all’assessore Giacomo Bandiera per essere riuscito ad ottenere condizioni più vantaggiose per il contributo che è raddoppiato rispetto allo scorso anno” – è il post diffuso dal primo cittadino sui social.

Possono fare richiesta dell’incentivo i residenti di Pozzuoli, con sede di lavoro in Regione Campania, che utilizzano la bicicletta per raggiungere la sede. Tra i requisiti da soddisfare: essere maggiorenni, lavoratori, avere un indirizzo di posta elettronica e un conto corrente, utilizzare la bici per almeno 5 giorni/mese.

Per lavoratori si intendono: quelli subordinati e autonomi, i liberi professionisti possessori di P.IVA, i titolari di attività economiche con sede fissa, stagisti, tirocinanti e borsisti con un contratto di almeno 12 mesi. Il contributo economico è costituito da un’erogazione diretta pari a 0,40 centesimi per chilometri effettivamente percorsi. Il contributo massimo erogabile al mese è pari a 100 euro.

Il contributo sarà determinato in base al tragitto casa-lavoro (calcolo km) e in base ai giorni effettivamente dichiarati per lo spostamento (attestati tramite un’apposita app). Per inoltrare la propria domanda e accedere al contributo, gli interessati dovranno far pervenire al Comune la propria candidatura tramite la compilazione del modulo scaricabile dal sito.

Può essere inoltrato tramite raccomandata, posta certificata all’indirizzo info@pec2.comune.pozzuoli.na.it, consegna a mano presso il protocollo generale dell’Ente. C’è tempo fino alle ore 12:00 del 26 giugno 2023. Per maggiori informazioni si rimanda all’avviso pubblico.