Riapre la piscina della Mostra d’Oltremare, grande solarium e area food: i prezzi

Sabato 17 giugno riapre la piscina olimpica della Mostra d’Oltremare di Napoli: l’annuncio è giunto dalla struttura che ha reso noti anche gli orari e i prezzi.

Riapre la piscina della Mostra d’Oltremare di Napoli: orari e prezzi

Ogni giorno, l’impianto di Fuorigrotta, accoglierà i cittadini dalle 9:30 fino alle 19:00, regalando momenti di aggregazione e svago. La piscina si prepara ad ospitare fino a 500 bagnanti al giorno, con i suoi cinquanta metri per sei di profondità e un solarium di 2 mila metri quadrati. Attivi anche punto bar ristoro, ascensore e percorsi per disabili.

I biglietti possono essere acquistati online, secondo il regolamento, le tariffe e le informazioni presenti sul sito ufficiale della Mostra d’Oltremare, con l’app Cocobuk, e seguendo gli aggiornamenti costanti sui social dell’ente di Fuorigrotta.

Il costo per l’intera giornata per gli adulti è di 13 euro che sale a 18 nei festivi e prefestivi. Non mancano prezzi speciali per le mezze giornate, con una serie di riduzioni per minori e anziani, oltre a formule miste di abbonamento.

“La promozione dello sport è nello statuto stesso della Mostra d’Oltremare di Napoli. La riapertura della piscina, quindi, raccoglie uno degli elementi della vocazione della Mostra” – ha sottolineato il presidente, Remo Minopoli.

“Con il parco già a disposizione dei cittadini e da sabato la riapertura della piscina, andiamo sempre più nella direzione di una Mostra aperta alla città e al servizio della comunità“ – ha aggiunto Maria Caputo, consigliera delagata di Mdo.

Nei prossimi giorni la Mostra d’Oltremare sarà protagonista anche di un grande evento dedicato al piatto partenopeo per eccellenza: il Pizza Village che, per l’edizione 2023, per la prima volta si sposta dal lungomare cittadino al complesso fieristico. La kermesse si compone di un programma ricco di iniziative ed ospiti: diversi sono i cantanti che prenderanno parte all’iniziativa da Gigi D’Alessio ad Angelina e Mr. Rain.