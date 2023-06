Serie A, annunciati i ricavi dei diritti TV. Napoli dietro all’Inter nonostante lo Scudetto vinto

Terminata la stagione agonistica, è il momento per ogni società di guardare i propri incassi. Nelle ultime ore il sito Calcio&Finanza ha pubblicato tutti i guadagni delle squadre di Serie A con i vari diritti televisivi. Nella speciale classifica sorprende come il Calcio Napoli (vincitore dello Scudetto) non si al primo posto, che è andato all’Inter. Il budget complessivo stanziato e da dividere per le 20 squadre era di oltre 1 miliardo di euro.

La classifica completa degli incassi con i diritti TV, la posizione del Napoli

Nella classifica pubblicata dal sito, come detto in precedenza al primo posto c’è l’Inter con 87 milioni incassati, al secondo posto il Napoli con 80,3 milioni di euro mentre sul terzo gradino del podio troviamo il Milan a 80 milioni tondi. Per la Juventus stagione nera anche sui conti, infatti si ferma al quarto posto incassando 78 milioni. A ruota seguono le due romane con la Lazio a 70.7 milioni e la Roma a 68.2. L’Atalanta di Gasperini invece si piazza solamente all’ottavo posto a pari ricavi con la Fiorentina settima con 55.7 milioni.

Serie A, come sono divisi i ricavi dei diritti TV

La ripartizione dei proventi da diritti tv viene effettuata sulla base di criteri precisi imposti dalla Legge Melandri che prevede la seguente suddivisione: