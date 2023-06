Shein arriva a Napoli, apre il primo negozio a tempo: tanti prodotti e capi da provare

Oggi, 16 giugno, a Napoli, nelle splendide sale del Salone Margherita, apre al pubblico il primo negozio Shein, la famosa catena di abbigliamento online: si tratta di un pop-up store (dunque resterà in città per un tempo limitato) pronto ad accogliere gli appassionati di moda fino al 21 giugno 2023.

Al Salone Margherita di Napoli il negozio Shein: apre il pop-up store

I capi di abbigliamento, gli accessori e i prodotti di bellezza del noto e-commerce saranno esposti negli spazi del Salone Margherita, la location partenopea situata in via Giuseppe Verdi 5. Il pop-up store osserverà i seguenti orari: dal 16 al 20 giugno aprirà dalle 10 alle 19 mentre il 21 giugno dalle 10 alle 15.

Al suo interno sarà possibile curiosare tra più di 5000 stili estivi di tendenza e tutti avranno la possibilità di provare i capi, servendosi degli appositi camerini, ed acquistarli direttamente in negozio. Presenti le collezioni donna, curvy, uomo, bambini e anche aree dedicate al settore bellezza e casa.

Vasta la selezione dedicata alla stagione estiva tra moda mare, capi sexy, basici, prodotti esclusivi per feste, vacanze e sport. Non da meno il lancio della nuova collezione firmata in collaborazione con l’attrice Rosalinda Cannavò (conosciuta come Adua Del Vesco). Il negozio a tempo ha aperto i battenti nella serata di ieri con un evento esclusivo dedicato ad influencers e personalità note.

“Ieri sera è andata così al Salone Margherita di Napoli, dove è stato inaugurato il Pop-Up Store di Shein Italy con un Private Opening Party & Shopping Experience. Il Pop-Up Store di Napoli apre tutti i giorni da oggi, 16 giugno, fino al 21 giugno e un giro ci sta tutto. Intanto io ho già messo i vestiti dentro la valigia” – è il post, corredato da alcune foto, postato sulla pagina In Viaggio con Apple.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Pop-up store Shein, negozio a tempo limitato;

Quando: dal 16 giugno al 21 giugno;

Dove: Salone Margherita, via Giuseppe Verdi 5, Napoli.