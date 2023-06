METEO/ Arriva Scipione ed esplode il caldo africano: afa e temperature fino a 40 gradi

Dopo giorni di maltempo e temporali, stando alle previsioni meteo, nei prossimi giorni si farà strada la prima grande ondata di caldo della stagione: l’anticiclone africano Scipione farà letteralmente esplodere l’estate portando le temperature ad avvicinarsi addirittura ai 40 gradi in alcune zone del nostro Paese.

Meteo, arriva il grande caldo con l’anticiclone africano Scipione

L’instabilità lascerà spazio al caldo record a cavallo del weekend e in particolare nella giornata di domenica, 18 giugno, che si rivelerà quella più calda. Soprattutto al Sud i termometri toccheranno picchi anche superiori ai 30 gradi.

Sarà a partire dalla prossima settimana, tuttavia, che assisteremo all’arrivo del vero e proprio caldo record, quando l’anticiclone Scipione si estenderà con ulteriore forza in tutto il Paese. Il caldo si farà via via sempre più afoso con temperature che potrebbero superare anche i 40 gradi su alcuni angoli del Paese.

Nello specifico, la giornata del 21 giugno, che coincide con il Solstizio d’Estate, potrebbe rivelarsi realmente “bollente” con località che toccheranno valori molto vicini ai 41 gradi. Assisteremo, così, alla prima e severa ondata di caldo africano dell’estate 2023 che dovrebbe protrarsi per il resto della settimana. Qualche temporale è previsto solo al Nord. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.

Del resto, le prime tendenze di stagione, preannunciavano già l’arrivo di un caldo record intervallato da repentini ed improvvisi temporali estivi con il ritorno di El Niño, quel fenomeno climatico che indica il progressivo riscaldamento della superficie oceanica, responsabile del gran caldo.

La NOOA, l’agenzia statunitense che si occupa di dinamiche oceaniche ed atmosferiche, ha di recente annunciato che le acque superficiali dell’Oceano Pacifico, dopo un periodo di raffreddamento, si stanno riscaldando in maniera rapida. Un’enorme quantità di calore che sarà poi ceduta all’atmosfera come già successo nel 2015, l’anno che ha segnato l’avvento di una delle estati più bollenti di sempre.