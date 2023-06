E’ stata inaugurata ieri la strada intitolata Il Cammino della Pace che da Benevento conduce fino a Pietrelcina dando il via ad uno dei pellegrinaggi più importanti del Sud Italia, in onore di Padre Pio.

Inaugurato Il Cammino della Pace da Benevento a Pietrelcina

Un itinerario pronto a regalare forti emozioni a chi decide di seguirlo e che, attraversando le contrade Olmeri, Cardoni, Acquafredda, Capoiazzo e Camerelle, conduce fino alla celebre località del Santo che ricevette il dono delle stimmate.

“Una Marcia per il Sud sul modello della Perugia-Assisi. Ogni anno, nel nome di San Pio da Pietrelcina, chiameremo a raccolta associazioni e società civile per un evento di riflessione e condivisione di idee dedicato al Mezzogiorno“ – ha annunciato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, nel corso della cerimonia di inaugurazione che si è svolta ieri sera.

L’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello è intervenuto sull’importanza di un’opera di riqualificazione che ha riguardato il rifacimento della pavimentazione stradale, la realizzazione di 256 pali della pubblica illuminazione fino ai lavori di predisposizione per l’installazione della fibra internet.

“Un’opera che ha un’importanza straordinaria tanto per i residenti, quanto per le attività della zona e aumenta il potenziale turistico della direttrice Benevento-Pietrelcina“ – ha commentato. Presente anche il sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, che ha sottolineato: “E’ una strada nevralgica che suggella l’unione tra due attrattori turistici come la terra natale di San Pio e il capoluogo provinciale con le sue bellezze”.

Oltre a lanciare il piano per la Marcia del Sud a cadenza annuale, il sindaco Mastella ha posto l’accento sull’attenzione che l’amministrazione dedicherà alle contrade: “Mai nessuno ai margini, questa è la nostra direttrice. Opere come questa accorciano le distanze in senso letterale. La città cambia in meglio”.

Un’iniziativa che tende a potenziare anche il territorio dal punto di vista turistico con il lancio di escursioni e pic-nic nella natura. Attività che potrebbero stimolare la realizzazione di strutture di accoglienza, bed and breakfast e spazi sostenibili per il tempo libero. La cerimonia si è chiusa con la benedizione di don Maurizio Sperandeo, parroco della chiesa dello Spirito Santo di Pezzapiana e il tradizionale taglio del nastro.