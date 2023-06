Il Calcio Napoli ha scelto anche l’altra avversaria da affrontare nelle due amichevoli programmate a Dimaro-Folgarida. Gli azzurri svolgeranno il primo dei due ritiri organizzati dalla società in Trentino dal 14 al 25 luglio 2023. I campioni d’Italia giocheranno il 20 luglio alle 18 contro la Rappresentativa Anaune Val di Non, affrontata già in altre occasioni nel corso delle preparazioni estive degli anni passati.

Ritiro Dimaro-Folgarida: svelato l’avversario della seconda amichevole del Napoli: sarà la Spal

La seconda squadra ad affrontare Di Lorenzo e compagni sarà invece la Spal: i ferraresi, in ritiro nello stesso periodo dei partenopei a Mezzana, avranno l’onore di essere sparring partner dei dominatori dello scorso campionato di Serie A. Lo storico club bianco-blu ha vissuto una stagione tutt’altro che esaltante: è reduce infatti da una dolorosa retrocessione in Lega Pro.

Il Napoli arriverà a Dimaro venerdì 14 luglio, mentre scenderà in campo sabato 15 luglio alle 10 per il primo dei due allenamenti previsti in giornata; alle 17 la seduta pomeridiana. Domenica 16 luglio gli azzurri ripeteranno la stessa doppia seduta con gli stessi orari.

Si attendono comunicazioni da parte la società in merito alla diretta streaming delle due amichevoli: potrebbe infatti ripresentarsi la possibilità di assistere gratis tramite il profilo ufficiale Facebook della società ad entrambe le partite. Difficile che invece accadrà lo stesso per i successivi incontri organizzati contro avversari di fascia più alta: verosimilmente verrà utilizzata sempre la formula del biglietto virtuale per ogni singolo match.

La squadra allenata dal francese Rudi Garcia si sposterà poi in Abruzzo, a Castel di Sangro, dove svolgerà il secondo ritiro estivo. Anche questa fase durerà due settimane: gli azzurri arriveranno a Rivisondoli, dove risiederanno, il 28 luglio, e ci rimarranno fino al 14 agosto. Dopo una settimana, nel weekend tra il 19 ed il 20, è prevista la prima giornata di campionato: il Napoli sarà chiamato a difendere lo strameritato Scudetto conquistato alle 22,37 del 4 maggio 2023.