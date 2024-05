De Laurentiis si sbilancia su Gasperini: “È bravissimo, vedo l’Atalanta con interesse”

Il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato interessanti dichiarazioni sulla questione allenatore. A margine dell’inaugurazione della Race for The Cure, a Tag24 il numero uno del club ha risposto ad una serie di domande mirate su Gian Piero Gasperini, uno dei nomi ‘caldi’ affiancati alla panchina del Napoli negli ultimi giorni. Il tecnico dell’Atalanta ha recentemente fatto sapere che ogni decisione sul futuro sarà presa solamente a stagione finita.

De Laurentiis risponde su Gasperini, la suggestione Napoli si fa sempre più viva

Una suggestione che sta diventando giorno dopo giorno sempre più plausibile. Gasperini a Napoli è un’operazione fattibile ed è forse il giusto compromesso tra i tanti nomi che sono girati in questi mesi per il dopo Calzona. Pioli non soddisfa la piazza, Conte ha tanti dubbi, Mourinho è solo una proposta nata dal proprio agente, mentre Gasperini sembra essere pronto ad una nuova avventura. Ago della bilancia il finale di stagione della sua Atalanta, partendo da stasera quando i nerazzurri si giocheranno il passaggio in finale di Europa League (forti dell’1-1 dell’andata contro il Marsiglia), senza dimenticare campionato e la finale di Coppa Italia contro la Juventus di fine maggio.

Queste le parole di De Laurentiis: “Vedo sempre le partite dell’Atalanta con grande interesse perché ha un bravissimo allenatore, degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante”. Il tutto sarà deciso nelle prossime settimane, ma solamente quando le competizioni saranno finite. Sarà un fine di maggio e inizio giugno incandescente, tra movimenti di mercato e panchine bollenti.