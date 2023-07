E’ stata diffusa, sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli, la denuncia di un cittadino che riprende la problematica, già emersa negli scorsi anni, del divieto di portare cibi e bevande sui lidi privati, rendendo complicato per le famiglie trascorrere anche una sola giornata al mare, usufruendo delle spiagge attrezzate.

Cibi vietati sui lidi privati, la denuncia di un cittadino: “Mi hanno perquisito”

Ogni volta che inizia l’estate, la domanda ricorrente dei bagnanti, alla ricerca dei più convenienti stabilimenti balneari, è sempre la stessa: si possono introdurre borse frigo in spiaggia? La risposta è molto spesso negativa anche se, secondo quanto sancito dal Codice Civile, i gestori dei lidi non potrebbero vietare agli ospiti di portare con sé cibo e bevande.

Di qui la denuncia di un cittadino che, stando al suo racconto, si sarebbe recato con la sua famiglia in uno stabilimento balneare, ritrovandosi costretto a fare i conti con una spiacevole sorpresa: “Per entrare in un complesso balneare, io e la mia famiglia siamo stati perquisiti. Non è possibile più portare cibi e bevande negli stabilimenti balneari, è accaduto proprio a me in Campania”.

“Sono andato su un lido, ho pagato 50 euro per un ombrellone con una sedia e 10 euro di parcheggio. All’ora di pranzo abbiamo sfoggiato il nostro umile panino con la bresaola. E’ arrivato l’addetto e ci ha detto che il panino sotto l’ombrellone non potevamo mangiarlo. Ma perché non affiggi qualcosa all’ingresso e magari io potrei decidere anche di non entrare? Invece no. Fai pagare 50 euro e 10 euro di parcheggio e una volta che siamo sotto all’ombrellone vieni con l’inganno a dircelo”.

“Dovete dirlo all’ingresso, siete dei cialtroni per quanto mi riguarda perché ad una famiglia umile quanto viene a costare una giornata? Se già ti ho dato 60 euro poi ce ne vogliono altri 60/70 per mangiare perché dobbiamo usufruire comunque dei vostri servizi. Ci viene a costare 120/130 euro al giorno ed è normale che un operaio non può andare più nemmeno in spiaggia. Certo, c’è la spiaggia libera ma io voglio riuscire ad andare in quella privata, pagarti l’ingresso e mangiare il mio panino perché stiamo parlando comunque di Varcaturo, Licola, Castelvolturno, non siamo a Sharm”.