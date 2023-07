Precipita giù mentre pulisce la zanzariera: è morta nel giorno del compleanno del figlio

Tragedia a Salerno dove, nella mattinata di ieri, Edith Barbara Winkler, una donna di 82 anni di origini viennesi è morta dopo essere precipitata dal sesto piano della sua abitazione mentre stava pulendo una zanzariera: a diffondere il triste annuncio è stato il figlio Maurizio Maffei, uno stimato imprenditore di Salerno.

Tragedia a Salerno, morta dopo essere precipitata per pulire la zanzariera

Stando alle prime ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine, la donna era impegnata nelle faccende domestiche quando, per sistemare alcune zanzariere servendosi di una scala, avrebbe perso l’equilibrio finendo per cadere giù dal terrazzino.

Per Edith non ci sarebbe stato nulla da fare: il suo cuore avrebbe smesso di battere durante la folle corsa verso il vicino ospedale. Un dolore enorme per il figlio Maurizio e il marito Armando che si trovavano in casa al momento della tragedia.

“Oggi mia mamma è andata via per sempre. Facendo i suoi doveri che aveva come una fissazione: l’ordine in casa. Ha lottato per un tumore, ha amato la vita ed è caduta aggrappandosi alla zanzariera perché io avevo la fissa delle blatte. Ha tentato fino all’ultimo di salvarsi. Le sue ultime parole: auguri Maurizio, facciamo una bella festa. Sono distrutto. Ho sempre festeggiato per tutti nella mia vita ma non lo farò mai più per me perché è andata via nel giorno del mio compleanno ed io non ho potuto salvarla“ – si legge nel post diffuso sui social dal figlio.

Pare che Edith stesse sistemando casa proprio per il compleanno del figlio, lui che era solito aiutarla nelle faccende. Quel giorno, però, si trovava al piano di sotto e la mamma aveva deciso di fare tutto da sola. “Ho sentito urlare e ho riconosciuto la voce di mia madre. Avevo una brutta sensazione, sono corso sopra e ho visto la zanzariera strappata” – ha raccontato Maurizio a Il Mattino.

“Avrà perso l’equilibrio e avrà provato in tutti i modi di salvarsi, ne sono certo. Quel ‘no’ prolungato fino al suolo mi rimbomba ancora nella testa e non mi abbandonerà mai. Mia madre era una donna piena di vita, energica, vulcanica. Non lo meritava”.