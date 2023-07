Casinò fisso e casinò online: Qual è il più popolare in Italia?

Probabilmente in nessun’altra parte del mondo il gioco d’azzardo è più popolare e più grande che in Italia. Tuttavia, i problemi legati alla dipendenza dal gioco d’azzardo sono altrettanto grandi. Nel 2006, l’Italia ha liberalizzato il gioco d’azzardo e di conseguenza si possono trovare macchine da gioco in ogni bar. Questa moltitudine di offerte non è quindi solo responsabile della popolarità del gioco d’azzardo. Ma non solo i casinò fissi sono popolari, è altrettanto popolare visitare un casino online, qui la regola è: giocare quanto si vuole e tutto ciò che il cuore desidera. Ci si chiede quale sia il casinò più popolare tra gli italiani, quello tradizionale o quello online.

L’Italia e i casinò fissi

Uno sguardo ai casinò particolarmente noti in Italia rende subito chiaro quanto siano di prima classe e speciali questi casinò stazionari e quanto abbiano da offrire ai loro ospiti. Ad esempio, i tre casinò di Venezia. Più precisamente, si tratta del casinò di Venezia, che ha tre diverse sedi nella città lagunare. Ma la Riviera italiana incanta gli ospiti anche con l’ambiente speciale del Casinò di Sanremo. Anche il Casinò di St. Vincent, situato in Valle d’Aosta, non può essere dimenticato.

Questi e molti altri grandi casinò in Italia incantano i loro ospiti con un’atmosfera incredibile non appena entrano. I loro punti di forza sono i locali straordinari, spesso situati in edifici storici. Ma anche i moderni casinò in Italia non hanno risparmiato spese e sforzi per creare un’esperienza di gioco perfetta.

Chi visita un casinò fisso in Italia non deve nemmeno giocare a uno dei tanti tavoli da gioco o a una delle divertenti slot cliccabili per rimanere subito affascinato. Qui basta entrare nella sala e lasciarsi semplicemente catturare dall’atmosfera. Magari osservate in tutta tranquillità il colorato viavai ai tavoli da gioco, oppure sorseggiate un cocktail al bar e lasciatevi incantare dall’atmosfera unica. Tutto questo è offerto dai casinò fissi in Italia. Questo è uno dei motivi per cui godono di grande popolarità.

I casinò online in Italia

Non c’è dubbio che nessun casinò online al mondo possa competere con un ambiente del genere, ma alla fine i casinò online non sono obbligati a farlo, perché hanno i loro vantaggi, che fanno sì che il numero di visitatori sia in costante aumento.

A differenza dei primi tempi, i casinò online offrono una gigantesca selezione di giochi. Si parte dai classici popolari, che includono blackjack, roulette, baccarat e poker, oltre all’enorme numero di slot diverse.

Sempre aperto ai visitatori

A differenza di un casinò in loco, in un casinò online non è necessario rispettare gli orari di apertura, ma non si tengono nemmeno eventi di prestigio. I casinò online sono sempre aperti ai visitatori, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Ogni volta che un giocatore ha voglia di giocare, può semplicemente visitare il casinò online di sua scelta e il divertimento può iniziare.

Oltre a questi orari di apertura estremamente convenienti, c’è anche il fatto che non è necessario usare l’auto o altri mezzi di trasporto pubblico per raggiungere il casinò di vostra scelta. Non importa se fuori piove, nevica o c’è un’ondata di caldo, potete semplicemente restare a casa e dopo pochi secondi iniziare a giocare.

Il codice di abbigliamento non è un problema nel casinò online

Per molti giocatori, il codice di abbigliamento è un vero problema. Mentre alcuni amano vestirsi bene e brillare con un abito fantastico, per molti altri questo è un vero e proprio orrore. Dopo tutto, vogliono solo giocare in pace e non vogliono preoccuparsi del loro guardaroba. Naturalmente, è qui che i casinò online guadagnano punti. Naturalmente, non c’è un codice di abbigliamento, come di solito accade nei casinò fissi. Qui nessuno può vedere chi è seduto alla tastiera e osa giocare. Per questo non importa se indossate abiti da lavoro, pigiami o magari il vostro jogging preferito.

Cosa vi serve per visitare un casinò online

A rigor di logica, oggi quasi tutti dispongono dell’attrezzatura necessaria per visitare un casinò online. Innanzitutto, è necessario un dispositivo terminale appropriato. Al giorno d’oggi, una visita di questo tipo può essere realizzata con qualsiasi comune smartphone. Ma si può anche optare per un tablet, un portatile o un PC. Il secondo importante prerequisito per visitare un casinò online è una connessione internet stabile. Grazie alle numerose tariffe flat e alle connessioni WLAN, di solito è sempre disponibile. Il terzo requisito, che si applica anche quando si visita un casinò fisso, è che bisogna avere almeno 18 anni.

Sicurezza e comfort

Se visitate un casinò online, di solito non dovete preoccuparvi che la vostra slot machine preferita sia occupata. Ma c’è anche il fattore sicurezza. Soprattutto se avete avuto una buona dose di fortuna al casinò, non dovete camminare di notte per strade buie o parcheggi con le vostre vincite e temere una rapina. In questo caso, le vincite vengono semplicemente trasferite sul proprio conto. Non potrebbe essere più facile e meno complicato.

Le offerte di bonus sono una vera e propria calamita

Soprattutto le lucrose offerte di bonus, proposte esclusivamente dai casinò online, sono una vera e propria calamita per gli ospiti. I cosiddetti bonus di benvenuto sono riservati ai nuovi clienti e sono fondamentalmente intesi come un regalo di benvenuto. Ma anche i clienti esistenti vengono regolarmente coccolati con interessanti bonus.

Ma i bonus sono particolarmente vantaggiosi per i nuovi clienti, perché offrono ai giocatori inesperti l’opportunità di familiarizzare con il casinò online e di provare i giochi senza alcun rischio. Ai clienti esistenti viene ricordato più volte con i bonus che vengono fatti grandi sforzi per mantenere i clienti a lungo termine.

Sia in Italia che nel resto del mondo, i casinò online sono ormai all’avanguardia. Ciò è dimostrato da un lato dal crescente numero di visitatori dei casinò online e dall’altro dal calo dei profitti dei casinò fissi. I vantaggi sono semplicemente superiori agli svantaggi sotto ogni punto di vista.