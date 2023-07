Raffaele Giuntoli: “Mio nipote Cristiano ha sempre tifato Juventus, come il padre”

La verità, alla fine, viene sempre fuori. Ed ha il sapore amaro della beffa quella raccontata da Raffaele Giuntoli, zio dell’ex direttore sportivo del Calcio Napoli Cristiano, attuale dirigente della Juventus. Come raccontato da Tuttosport, infatti, nel sangue dell’ennesimo ‘core ingrato’ della storia partenopea scorre da sempre sangue bianconero.

Raffaele Giuntoli: “Cristiano ha sempre tifato Juventus”

Il padre Tiziano, infatti, è sempre stato un grandissimo tifoso della vecchia signora: “Per Cristiano la Juve è un sogno realizzato, credo per lui sia il massimo dell’euforia. Ed è stato un lungo travaglio nell’ultimo mese e ci sono stati giorni difficili, in cui sembrava che De Laurentiis non lo avrebbe liberato. Io gli ho sempre detto che tutto si sarebbe aggiustato, magari alla fine, come è successo, ma si sarebbe aggiustato”.

Ebbene sì, alla fine, il serpente era nascosto dietro il divano di Aurelio De Laurentiis. Non che ci sia qualcosa di male ad avere una fede calcistica diversa, s’intenda, però magari con un pò più di coraggio, e perché no una dichiarazione pubblica, avremmo evitato una pantomima che francamente ha sfiorato il ridicolo. Di sicuro la certezza di una sua passione bianconera, già trapelata nelle settimane scorse in via ufficiosa, ha aggiunto una motivazione in più alla manovra del patron di Filmauro, che ha tenuto sulle spine Giuntoli fino all’ultimo momento utile, per poi aprire uno spiraglio nel cancello e lasciarlo andare con la coda tra le gambe e le orecchie basse verso il padrone.

Quello che tutto sommato ha sempre desiderato avere, Cristiano, arruolato per mettere a segno le plusvalenze tanto care alla sua Juve. La stessa Juve che la UEFA sta pensando di estromettere dalle competizioni europee per lo scempio combinato con i bilanci negli ultimi anni, quelli in cui teoricamente il club avrebbe dovuto utilizzare per ripulire l’immagine deteriorata da quella Calciopoli che ormai è finita nel baule del dimenticatoio per l’opinione pubblica.