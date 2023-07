Spalletti torna a parlare del Napoli: “200 milioni per Osimhen? Non so se basteranno”

Luciano Spalletti è tornato a parlare del Calcio Napoli. Il tecnico dei campioni d’Italia, in occasione del Premio Sportilia giunto alla sua 25esima edizione, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset. L’allenatore di Certaldo ha parlato di quanto sia difficile per lui trovare in futuro una piazza come quella partenopea, così ricca di passione e di valori sportivi.

Luciano Spalletti: “200 milioni per Osimhen? Non so se basteranno”

“Diventa difficile trovare una città innamorata come quella di Napoli ed una squadra così forte. So che la società ha fatto un grandissimo lavoro, se vogliamo bene al Napoli dobbiamo lasciarli lavorare in pace. Garcia ha fatto esperienze da tutte le parti, ci sono tutte le capacità per ripetersi un’altra volta. L’offerta di 200 milioni fatta dal Psg a De Laurentiis per Osimhen? Non so se bastano 200 milioni per quel giocatore”.

Spalletti sta trascorrendo un’estate ricca di relax e soddisfazioni personali: il suo è diventato un vero e proprio pellegrinaggio in giro per l’Italia, raccogliendo premi e gratificazioni in lungo e in largo per lo stivale. Il giusto tributo all’uomo che ha riportato all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni dall’ultima volta, il tanto ambito Scudetto.

Al termine della stagione appena conclusa, probabilmente alla luce di qualche acredine con il presidente De Laurentiis, Luciano ha preferito lasciare la squadra. Lo ha fatto da vincente, rendendo di fatto la sua impresa ancor più mitologica. Sono bastati due anni per marchiare a fuoco in maniera indelebile il suo nome nelle pietre della città. Il sentimento è stato reciproco: anche Spalletti, infatti, ha celebrato con un tatuaggio raffigurante il simbolo del Napoli e il tricolore, il trionfo ottenuto. Un vero e proprio sigillo, che ha segnato e segnerà eternamente la sua vita calcistica e non. Ovunque si troverà nel mondo, ci sarà sempre un napoletano pronto a ringraziarlo per la straordinaria opera realizzata.

