È finalmente iniziata la stagione calcistica dei campioni d’Italia del Calcio Napoli. Gli azzurri sono arrivati ieri sera a Dimaro e questa mattina a partire dalle 10 hanno sostenuto la prima sessione di allenamento. Record storico di presenze di tifosi azzurri sugli spalti dell’impianto di Carciato: 1600 supporters hanno reso indimenticabile l’esordio ufficiale di Rudi Garcia.

Dimaro, primo giorno di ritiro: ovazione per Aurelio De Laurentiis

La squadra ha sostenuto lavoro aerobico sul campo e risveglio muscolare, poi si è spostata in palestra per proseguire la sessione, conclusa in campo ed intervallata dalle prime indicazioni del tecnico franco-spagnolo.

Ovazione iniziale per il presidente De Laurentiis: sembra distante anni luce la caldissima estate del 2022, quando il presidente fu oggetto di una aspra contestazione durante i ritiri estivi caratterizzata dal celeberrimo slogan “A16”.

Il programma completo del ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida

venerdì 14 LUGLIO

Napoli – Capodichino – pomeriggio – Partenza squadra

Dimaro – sera – Arrivo squadra

sabato 15 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – ore 21:30 – DJ SET con Giulia Centofante



domenica 16 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – Ore 21.15 – Presentazione Libro “La notte prima” di Massimo Ugolini



lunedì 17 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro – pomeriggio – Riposo

Dimaro, Area Eventi – ore 21:15 – Mister Garcia e due calciatori incontrano i tifosi



martedì 18 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – ore 21:15 – Serata musicale con il Gruppo Caronte ROCKARUSO



mercoledì 19 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – sera – Serata Cabaret



giovedì 20 LUGLIO

Dimaro – mattina – Riposo

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 18:00 – AMICHEVOLE NAPOLI – ANAUNE VAL DI NON



venerdì 21 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – sera – Serata Rap



sabato 22 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – sera – DJ SET e Presentazione della Squadra

domenica 23 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

lunedì 24 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – mattina – Riposo

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 18:00 – AMICHEVOLE NAPOLI – SPAL

martedì 25 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 9:30 – Allenamento

Dimaro – pomeriggio – Partenza squadra