Pizza per Maluma, estasiato da Napoli: “Tra le città più belle e passionali del mondo”

Special guest del Brutal Festival che si è tenuto alla Mostra d’Oltremare, anche Maluma è rimasto incantato dalla città di Napoli: la celebre popstar statunitense, tra i nomi più famosi della musica latino-americana, ha parlato della città partenopea come una delle più belle del mondo.

Maluma innamorato di Napoli: “Una delle città più belle del mondo”

Maluma – l’artista più seguito sui social media, vincitore di un Latin Grammy e con oltre 18 milioni di copie vendute tra singoli e album – giunto a Napoli per il grande evento che ha riscosso notevole successo nell’isola di Ibiza, ha colto l’occasione per visitare la città e immergersi nelle sue più radicate tradizioni.

D’obbligo un pranzo sul lungomare a base di pizza, gustata nel locale del maestro pizzaiolo Gino Sorbillo che, attraverso i social, ha diffuso uno scatto che lo ritrae in compagnia del cantante. Anche per lui, come già successo per altri celebri personaggi, è stata realizzata una pizza Margherita personalizzata: il nome dell’artista è stato riprodotto sulla pizza, con lettere fatte di mozzarella.

La popstar, in compagnia di alcuni suoi familiari, ha degustato le prelibatezze della cucina napoletana partendo da un antipasto a base di fritti passando all’assaggio di diverse tipologie di pizze fino a concludere in bellezza con i dolci della tradizione partenopea.

“Anche Maluma sceglie la verace pizza napoletana. Un saluto live da Sorbillo Gourmand sul lungomare di Napoli. Un’abbondante degustazione di tranci di pizze di ogni tipo, fritti classici e svariati dolci della tradizione napoletana. Napoli nel mondo” – si legge nel post di Sorbillo.

Stando a quanto rende noto l’Ansa, avvicinato da alcuni fans che lo hanno riconosciuto e si sono avvicinati per salutarlo, Maluma ha rivelato: “Napoli è una delle città più belle e passionali del mondo”. Poche settimane prima, a far tappa nella nota pizzeria napoletana era stato Chris Martin, star dei Colplay.