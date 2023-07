La telecronaca della finale dei mondiali di trampolino sincronizzato femminile, andata in onda oggi lunedì 17 luglio 2023 sul canale Rai Play 2, ha mandato nella bufera l’emittente di stato per alcuni commenti sessisti, razzisti e discriminatori pronunciati dai due telecronisti, Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi.

Commenti sessisti, razzisti e discriminatori durante la telecronaca Rai: sospesi i due telecronisti Leonarduzzi e Mazzucchi

Al centro della polemica sono finite alcune frasi infelici che hanno scatenato la reazione degli indignati telespettatori, portando qualcuno di loro a scrivere addirittura ai vertici Rai. Tra le espressioni segnalate “Fuma bene, fuma sano, fuma pakistano“, “Le olandesi sono grosse” “Come la nostra Vittorioso (tuffatrice italiana, ndr)”. “Eh”, “Eh grande eh”, “Ma tanto a letto sono tutte alte uguali“. Oppure “Questa si chiama Harper, è una suonatrice d’arpa. Come si suona l’arpa? La si…”, “La si tocca?”, “La si pizzica”. “Si la do”. “È questo il vantaggio, gli uomini devono studiare sette note, le donne sono soltanto tre”. “Io sapevo che continuava. Si La Do. Sol Sol Fa”.

Lorenzo Leonarduzzi, i due precedenti che fecero infuriare il web

Parole intollerabili che hanno provocato la reazione immediata dell’azienda: sospensione per i due giornalisti e rientro immediato dal Giappone, ordinato dal direttore di Rai Sport Iacopo Volpi. E pensare che lo stesso Leonarduzzi, nel 2020 al termine del Rally di Monza, aveva pronunciato una barzelletta che gli era valsa un’altra sospensione: “Me ne hanno detta oggi una, mi vogliono far vincere 100 euro se la dico. Mi hanno detto una battutaccia che io riferisco: ‘Donna nanak tutta Tanak‘, l’hanno cambiata così in brianzolo o in fiorentino non l’ho capita. Chiedo scusa ma era un po’ simpatica, abbiamo rifatto un adagio, non c’è nessun intento sessista, ho il massimo rispetto per le donne”. Atteggiamenti da stigmatizzare in un periodo in cui ci sono stati recenti episodi di violenza sulle donne che hanno riportato in auge il tema della parità di genere.

Lo stesso Leonarduzzi, due anni prima (2018) aveva pubblicato sul proprio profilo personale Facebook gli auguri ad Adolf Hitler nel giorno del suo compleanno, scatenando l’ira e l’indignazione generale. Insomma, la Rai pare si sia abituata a dover rimediare alle uscite infelici del cronista.