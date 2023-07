Sciopero dei trasporti a Napoli. Si fermano vesuviana, metro e bus: le partenze garantite

EAV e ANM hanno annunciato un nuovo sciopero dei trasporti a Napoli e provincia per lunedì 24 luglio con possibile interruzione della circolazione dei mezzi per la durata di 4 ore, dalle 9 alle 13: si prevedono, dunque, disagi per i passeggeri di circumvesuviana, metro, funicolare e linee di superficie, bus compresi.

Napoli, sciopero trasporti EAV e ANM del 24 luglio: circumvesuviana, metro e bus

L’azione di protesta è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali Confail – Faisa e OR.S.A. per differenti motivazioni di tipo tecnico, economico e di tutela della sicurezza. EAV e ANM hanno fornito indicazioni all’utenza rendendo note le fasce di garanzia con le partenze previste durante la giornata.

Di seguito quelle elencate da EAV per le Linee Vesuviane (circumvesuviana):

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Napoli per

Sorrento 8:42

Sarno 8:46

Baiano 8:50

Poggiomarino 8:50

Torre Annunziata 8:56

da Napoli per

Sorrento 13:30

Sarno 13:34

Baiano 13:38

Poggiomarino 13:02

Torre Annunziata 13:08

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO

per Napoli da

Sorrento 8:50

Sarno 8:26

Baiano 8:56

Poggiomarino 8:56

Torre Annunziata 8:33

per Napoli da

Sorrento 13:02

Sarno 13:14

Baiano 13:44

Poggiomarino 13:44

Torre Annunziata 13:21

Sul sito dell’azienda è possibile consultare le ulteriori fasce di garanzia previste per Linee Suburbane, Linea Metropolitana, Linee Flegree e Funivia del Faito.

Queste le partenze garantite, invece, da ANM:

Funicolari: Centrale, Montesanto e Mergellina ultima corsa del mattino garantita alle ore 9.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 13.20.

Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus).

Metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 9.10 e da Garibaldi alle ore 9.10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 13.50 e da Garibaldi alle ore 14.30.

Linee di Superficie: (tram, bus, filobus) stop al servizio dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.