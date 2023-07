Madonna di Pompei, 5 giorni di pellegrinaggio tra preghiere e Supplica: il programma

Avrà inizio il 26 luglio la speciale missione mariana che vedrà il quadro della Madonna del Rosario di Pompei in pellegrinaggio fino al santuario di San Michele, sul Monte Faito a Vico Equense, regalando ai fedeli ben cinque giorni di preghiere e celebrazioni, con la tradizionale Supplica alla Beata Vergine.

Madonna del Rosario di Pompei tra pellegrinaggio, preghiere e supplica: il programma

Per la prima volta il quadro della Madonna del Rosario di Pompei viaggerà in circumvesuviana, con partenza alla stazione EAV Pompei Scavi – Villa dei Misteri alle 15:30 di mercoledì 26 luglio, per giungere a Castellammare. Alle 16:00 la raffigurazione della Vergine sarà accolta nel piazzale della stazione.

Da lì, in funivia, raggiungerà il Monte Faito dove si terrà un momento di preghiera. I fedeli in processione si recheranno verso il santuario, accompagnati dal corpo bandistico Don Mosè Mascolo. Alle 18:00 seguirà la celebrazione eucaristica presieduta da Don Catello Malafronte con intrattenimento musicale sul sagrato.

Fino al 30 luglio si susseguiranno giorni di preghiere e riflessione che culmineranno con le messe serali. Da giovedì 27 a sabato 29 luglio dopo la recita del Rosario (alle 9:00 e alle 11:30) e la celebrazione eucaristica (alle 10:30) sarà dato spazio alla Supplica alla Beata Vergine del Rosario di Pompei (alle 12:00).

LEGGI ANCHE

Rito del bacio al quadro della Madonna di Pompei: il significato

Nelle giornate del 27 e del 28 luglio seguiranno l’adorazione eucaristica, pellegrinaggi e l’incontro conclusivo del Buona notte Maria (ore 20:00). Sabato, invece, alle 20:00 ci sarà la veglia di preghiera, seguita da una fiaccolata sul sagrato del Santuario e dalla consacrazione dei paesi dei Monti Lattari alla Madonna.

L’appuntamento finale, del 30 luglio, prevede 4 Sante Messe (9:00 – 10:30 – 12:00 – 18:00), la recita del Rosario (17:30) e la processione dell’effige della Madonna con l’Auto Cappella per tutte le strade del Faito. Infine, il quadro farà nuovamente tappa al Santuario di Pompei. Nei giorni del pellegrinaggio i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni.